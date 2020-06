PSN Store Deals: PS4-Sale mit Angeboten ab 99 Cent

Im PlayStation Store wurde ein neuer Sale mit unzähligen PS4-Spielen gestartet. In dieser Woche werdet ihr im Fall von kleineren Spielen schon ab 99 Cent fündig. Doch auch mehrere nicht mehr ganz so neue Blockbuster sind deutlich günstiger zu haben.

"Horizon Zero Dawn" zählt zu den neuen Angeboten.

Im PlayStation Store ging der nächste PS4-Sale an den Start, der mehr als 250 Deals umfasst. Und mit einem wahren Schnäppchen geht es direkt los. Im Rahmen der Aktion bekommt ihr „Thief“ für schlappe 1,99 Euro. Der Rabatt liegt bei 90 Prozent. Der gleiche Preis gilt für „Murdered: Soul Suspect“. Wie die meisten anderen Deals der Woche sind die beiden Angebote bis zum 25. Juni 2020 gültig.

Und es geht sogar noch günstiger: „Castles“ bekommt ihr für 1,64 statt 4,99 Euro, „Demetrios – The BIG Cynical Adventure“ kostet 1,49 statt 9,99 Euro, „Peasant Knight“ kauft ihr für 1,39 statt 2,99 Euro und „Four Sided Fantasy“ schlägt mit 0,99 statt 9,99 Euro zu Buche.

Ebenfalls ein Teil des jüngsten Sales ist der Horrortitel „Outlast“. Der 78 Prozent-Rabatt lässt den Preis des Titels auf 3,99 Euro sinken. Das „Killzone Shadow Fall und Season Pass Bundle“ kostet momentan die Hälfte. Der Preis beträgt 14,99 Euro. „Alien Isolation“ bekommt ihr schon für 6,99 Euro. Der Rabatt wird mit 80 Prozent angegeben. „Alien Isolation – The Collection“ kostet 10,99 Euro.

Saints Row und Mittelerde

Zu den weiteren Deals im PlayStation Store zählt „Mittelerde: Mordors Schatten“. Der 50 Prozent-Rabatt lässt den Preis des Titels auf 9,99 Euro sinken. Weiter geht es mit „Saints Row IV: Re-Elected and Gat out of Hell“. 6,89 statt 29,99 Euro bezahlt ihr für den Titel. „Saints Row IV: Re-Elected and Gat out of Hell“ kostet einzeln 4,99 statt 19,99 Euro, was auch für „Saints Row: Gat Out Of Hell“ gilt.

Wollt ihr „Dark Souls 2: Scholar of the First Sin“ nachholen, dann werdet ihr im PS4-Sale fündig. Der 50 Prozent-Rabatt lässt den Preis des Titels auf 9,99 Euro sinken. Für die „Watch Dogs Complete Edition“ bezahlt ihr 7,49 statt 29,99 Euro. „Homefront The Revolution“ schlägt momentan mit 4,99 Euro zu Buche. Und das „Homefront: The Revolution ‚Freedom Fighter‘ Bundle“ bekommt ihr 80 Prozent günstiger für 7,99 Euro.

Weiter geht es mit „Unravel“. Hier sinkt der Preis im Zuge des PSN-Sales auf 4,99 Euro, nachdem bisher 19,99 Euro fällig wurden. Für das „Homefront: The Revolution ‚Freedom Fighter‘ Bundle“ bezahlt ihr 8,99 statt 29,99 Euro. Die „Bloodborne: Game of the Year Edition“ bekommt ihr bis zum 10. Juni 2020 für 15,04 Euro.

Watch Dogs 2, Horizon Zero Dawn und Titanfall

Auch „Watch Dogs 2“ ist einmal mehr im Angebot. Der Preis sank im PlayStation Store von mittlerweile überzogenen 69,99 Euro auf 14,99 Euro. „Nioh“ wird im Aktionszeitraum für 9,99 Euro verkauft. 75 Prozent günstiger ist für 4,99 Euro die Standard Edition von „Titanfall“ zu haben. Für 4,99 Euro bekommt ihr „Agony“. Den Rabatt gibt Sony mit 75 Prozent an. Die „Horizon Zero Dawn Complete Edition“ wechselt für 12,99 Euro den Besitzer.

Läuft weiterhin: 100 PS4-Angebote mit Spider-Man, Sekiro, Death Stranding, Predator und mehr

Ebenfalls im Angebot: „Far Cry 5“ für 14,99 Euro, „Rage 2“ in der Deluxe Edition für 29,69 Euro, „Darksiders 3“ für 29,99 Euro, „Judgement“ für 25,19 Euro und „The Surge 2“ für 24,99 Euro. Eine vollständige Übersicht über die laufenden Deals findet ihr bei psprices.com. Und denkt dran: Auch die PlayStation Plus-Spiele für Juni 2020 stehen weiterhin zum Download bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Store