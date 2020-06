PS Store Deals: 100 PS4-Angebote mit Spider-Man, Sekiro, Death Stranding, Predator und mehr

Im PlayStation Store wurden die Preise zahlreicher Spiele gesenkt. Der Sale schließt sich den "Days of Play" an und lässt euch zahlreiche Blockbuster günstiger kaufen.

Unter anderem ist "Death Stranding" im Angebot.

Sony hat im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet, der unter dem Motto „Days of Play“ steht. Damit hat die laufende Schnäppchenaktion, in dessen Rahmen ihr unter anderem die PlayStation Plus-Mitgliedschaft günstiger bekommt, etwas umfangreicher das PSN erobert. Zahlreiche Spiele könnt ihr günstiger beziehen.

Um ein paar Preisbeispiele zu nennen: „Predator Hunting Grounds“ bekommt ihr im Rahmen des Sales für 29,99 Euro und spart damit ganze 25 Prozent des sonst üblichen Preises. Für die Digital Deluxe Edition des Titels werden 44,99 Euro fällig. Der Rabatt beträgt ebenfalls 25 Prozent. „Doom Eternal“ wird 35 Prozent günstiger für 44,99 Euro verkauft. Die Deluxe Edition wandert für 64,99 Euro in euren Besitz, was einem Rabatt in Höhe von 35 Prozent entspricht.

Death Stranding und Code Vein

Weiter geht es mit der „Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition“. Dank eines 67 Prozent-Rabattes werden momentan nur 19,79 Euro fällig. Für „Modern Warfare“ zahlt ihr im Aktionszeitraum 52,49 Euro und spart 25 Prozent. „Death Stranding“ kann für 29,99 Euro bezogen werden. Jenseits der Deals werden im PlayStation Store 69,99 Euro fällig. „Code Vein“ bekommt ihr für 34,99 statt 69,99 Euro. Und „Borderlands 3“ wandert 57 Prozent günstiger für 29,99 Euro in euren Besitz.

Ebenfalls im Angebot: Die „Control Digital Deluxe Edition“ für 39,99 Euro, die Game of the Year-Edition von „Spider-Man“ für 24,99 Euro, die Standard-Version des Spidey-Abenteuers für 19,99 Euro, die Spec II-Edition von „Gran Turismo Sport“ für 14,99 Euro, „Sekiro: Shadows Die Twice“ für 45,49 Euro, „Days Gone“ für 19,99 Euro, die Deluxe Edition des Titels für 29,99 Euro, „Mortal Kombat 11“ für 24,99 Euro und „Call of Duty Black Ops 4“ für 24,49 Euro.

Uncharted 4 und BioShock

Falls euch bisher nichts zugesagt hat: „World War Z“ wird im Rahmen des neusten Sales im PlayStation Store für 14,99 Euro verkauft. 60 Prozent günstiger bekommt ihr die Gold Edition von „Metro Exodus“. Der Preis schrumpfte auf 25,99 Euro. Die Standard Edition des Titels kostet sogar nur 15,99 Euro. „Red Dead Redemption 2“ wird für 29,99 Euro verkauft. Die Ultimate Edition kostet 34,99 Euro. „BioShock: The Collection“ wechselt für 9,99 Euro den Besitzer und „Uncharted 4“ wurde um 50 Prozent im Preis gesenkt.

Zum Thema

„Resident Evil 3“ bekommt ihr im PlayStation Store 33 Prozent günstiger für 39,99 Euro. Die „Raccoon City Edition“ wurde von 79,99 auf 59,99 Euro im Preis gesenkt. Das Paket umfasst die Remakes von „Resident Evil 2“ und „Resident Evil 3“ sowie „Resident Evil Resistance“. Für „Resident Evil 7“ werden derzeit 50 Prozent weniger verlangt, was den Preis auf 9,99 Euro schrumpfen lässt. „Resident Evil 2“ bekommt ihr für 19,99 Euro.

Das war längst nicht alles. Auf dem offiziellen PlayStation Blog findet ihr alle Spiele der aktuellen Aktion aufgelistet. Und falls nichts für euch dabei ist: In der vergangenen Woche wurden die sogenannten PS Plus Double Discounts freigeschaltet. Auch stehen die PS Plus-Spiele für Juni zum Gratis-Download bereit.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus