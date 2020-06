Godfall: Trailer zum PS5-Launch-Titel enthüllt

"Godfall" zählt zu den Spielen, die im Zuge des PS5-Events zu sehen waren. Vorgestellt wurde der Titel mit einem Trailer, der einen Blick in das Projekt gewährt.

Dank des heutigen PS5-Events könnt ihr einen weiteren Blick auf „Godfall“ werfen. Ein kurzer Trailer wurde enthüllt, der euch etwas näher mit dem Titel vertraut macht. Wir haben den Clip unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Der Trailer gewährt euch einen ersten Einblick in die Welt von Aperion. Zudem werden die Waffenklassen, eine Auswahl an Valorplates sowie der rasante Nahkampf vorgestellt.

In „Godfall“ befindet sich Aperion am Abgrund. Als Spieler seid ihr einer der letzten valorianischen Ritter. Es sind gottähnliche Krieger, die Valorplates ausrüsten können, wobei es sich um legendäre Rüstungssets handelt, die Träger in unaufhaltsame Meister des Nahkampfs verwandeln.

In „Godfall“ wählt ihr zwischen fünf Waffenklassen. Seid ihr mit ihnen erfolgreich, könnt ihr im Spielverlauf verschiedene Valorplates freischalten, neue Fähigkeiten erlernen und mit dem PvE-Online-Koop-Spiel für drei Spieler alleine oder zusammen mit Freunden kämpfen.

Erstmals vorgestellt wurde „Godfall“ im Zuge der Game Awards 2019. Der Titel zählt zu den ersten Spielen, die für die PS5 auf den Markt kommen werden. Hier der heutige Trailer:

