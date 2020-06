Astro’s Playroom: Auf der PS5 vorinstalliert – Stellt die Features der Konsole vor

"Astro's Playroom" ist auf jeder PlayStation 5 vorinstalliert.

Am gestrigen Donnerstag Abend ermöglichte uns Sony Interactive Entertainment einen ersten ausführlichen Blick auf die ersten Titel, auf die sich zukünftige Besitzer einer PlayStation 5 freuen dürfen.

Neben großen Namen wie „Gran Turismo 7“ oder „Horizon: Forbidden West“ befanden sich unter den präsentierten Projekten auch verschiedene kleinere Titel. Darunter eine Applikation mit dem Namen „Astro’s Playroom“. Wie es von offizieller Seite heißt, haben wir es hier mit einer Software zu tun, die auf jeder PlayStation 5 kostenlos vorinstalliert ist.

Erkundet die Features der PS5

Mit „Astro’s Playroom“ soll es Besitzern der PlayStation 5 ermöglicht werden, die verschiedenen Features ihrer neuen Konsole zu erkunden. Unter anderem wird es euch ermöglicht, den neuen DualSense-Controller der PS5 zu testen und euch einen Eindruck von dessen exklusiven Funktionen zu machen. Anbei der erste Trailer zu „Astro’s Playroom“, der anlässlich der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde.

Zum Thema: PS5: Der DualSense wird noch packendere Erfahrungen ermöglichen, so Bloober Team

„Astro und seine Crew führen dich in diesem unterhaltsamen Plattformer, der auf PlayStation 5 vorinstalliert ist, in eine magische Einführung durch PlayStation 5. Erkunde vier Welten, die jeweils auf den Konsolen-Komponenten der PlayStation 5 basieren. In jedem Bereich wird innovatives Gameplay präsentiert, das die neuen Funktionen des drahtlosen DualSense-Controllers der PlayStation 5 nutzt“, so Sony Interactive Entertainment weiter.

Die PS5 erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Astro's Playroom