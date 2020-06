Batman: Enthüllung des neuen Projekts bereits in ein paar Wochen?

In den vergangenen Monaten erreichten uns immer wieder Gerüchte zu einem neuen "Batman"-Titel, der sich bei WB Games in Montreal in Arbeit befindet. Aktuellen Berichten zufolge könnte das besagte Projekt in paar Wochen endlich enthüllt werden.

"Batman": Naht die Enthüllung eines neuen Titels?

In den letzten Monaten hielt sich recht hartnäckig das Gerücht, dass die Entwickler von WB Games Montreal an einem neuen „Batman“-Abenteuer arbeiten.

Zuletzt erreichten uns Hinweise, die darauf hindeuteten, dass wir es hier mit einem Cross-Generation-Projekt zu tun haben, das sowohl für die aktuellen Systeme als auch die beiden Next-Generation-Konsolen in Form der PS5 und der Xbox Series X veröffentlicht wird. Aktuellen Berichten zufolge könnte die Enthüllung des neuen „Batman“-Titels im August über die Bühne gehen.

Enthüllung auf dem DC FanDome geplant?

So wurde heute ein Event mit dem Namen DC FanDome angekündigt, das am 22. August 2020 um 19 Uhr unserer Zeit startet. In der entsprechenden Pressemitteilung wurde darauf hingewiesen, dass wir es hier mit einem Event für die Fans von DC Comics zu tun haben, das genutzt werden soll, um den Fans die aktuellsten Neuigkeiten zu bekannten DC-Helden wie Batman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow oder Harley Quinn zu präsentieren.

In diesem Zusammenhang besonders interessant: Wie es es weiter heißt, werden auch die Verantwortlichen von WB Games zugegen sein. Dies sorgt natürlich für Spekulationen, dass das DC FanDome-Event in der Tat als Schauplatz für die Enthüllung des neuen „Batman“-Titels fungieren könnte.

„Der DC FanDome ist der perfekte Ort, an dem Fans mit Spannung erwartete Ankündigungen und die neuesten Nachrichten erfahren, exklusives Filmmaterial zu sehen bekommen und in Themenwelten eintauchen können, die für jeden Geschmack etwas bieten – für Film- und Serien-Superfans ebenso wie für Gamer, Comicleser, Familien und Kinder“, so DC Comics weiter.

Möglicherweise sind wir schon in ein paar Wochen schlauer.

Quelle: Pressemitteilung

