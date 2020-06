Modern Warfare und Warzone: Update-Vorschau mit One in the Chamber-Modus

In dieser Woche wird für "Call of Duty Modern Warfare" der "One in the Chamber"-Modus eingeführt. Auch warten neue Bundles auf euch, die neben den weiteren Inhalten auf dem Activision-Blog vorgestellt wurden.

Für "Call of Duty Modern Warfare" und "Call of Duty Warzone" steht ein neues Update bevor.

Infinity Ward hat in einem Blog-Post mitgeteilt, welche neuen Inhalte in dieser Woche in „Call of Duty Modern Warfare“ und „Call of Duty Warzone“ freigeschaltet werden. Die kompletten Patchnotes folgen zu einem späteren Zeitpunkt pünktlich zum Release des bevorstehenden Updates.

Zu den Neuerungen in „Modern Warfare“ zählt der Free For All-Modus „One in the Chamber“. Darin startet ihr mit lediglich einer Kugel im Lauf einer zufällig ausgewählten Waffe. Solltet ihr einen Kill erzielen, bekommt ihr eine weitere Kugel. Im Gegenzug könnt ihr eure Gegner mit nur einem einzigen Treffer vom Platz fegen. Pro Match stehen euch drei Leben zur Verfügung. Der Spieler mit den meisten Punkten geht als Sieger des Matches hervor.

Neue Bundles: Nach dem Update solltet ihr außerdem einen Blick in die Stores von „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ werfen. Denn neue Bundles warten auf euch. Dazu zählt beispielsweise das „Wendigo Operator“-Bundle, das unter anderem den eisigen Taiga-Skin für Krueger umfasst. Hinzu kommen drei legendäre Waffen – das Sturmgewehr „Psychosis“, das „Evil Manifest“ SMG und eine neue Eispickelwaffe mit dem Nahkampf-Blaupause „Crevasse“.

Neu ist zudem das Notice Me 3-Bundle, das mit einer blauen Dream Dasher-Blaupause bestückt ist. Ebenfalls ein Teil des Paketes sind der Waffen-Talisman „Chibi Trooper“ und ein Sticker namens „Cute Cadet“.

Das passiert in Warzone

Auch „Warzone“ wurden im neuen Blog-Eintrag thematisiert. Der mit Season 4 eingeführte Rumble-Modus wird fortgesetzt. Darüber hinaus stehen Battle Royale Solos, Duos, Trios und Quads zur Verfügung. „Wenn ihr eure Fähigkeiten verfeinert habt, solltet ihr prüfen, ob ihr bereit seid, es mit Rumble zu versuchen“, so die Macher.

Nicht ganz klar ist, ob „Plunder“ und „Blood Money“ zurückkehren werden, nachdem sie in der vergangenen Woche mit einem Update aus „Warzone“ entfernt wurden. Von offizieller Seite hieß es, dass sie „in Kürze“ zurückkehren werden. Nach der Veröffentlichung der bevorstehenden Patchnotes könnten wir in Bezug auf dieses Thema etwas schlauer sein.

Veröffentlicht wird das neue Update für „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ voraussichtlich am heutigen Dienstagabend oder spätestens am Mittwochmorgen. Eine genaue Uhrzeit lässt sich dem Blog-Eintrag von Activision und Infinity Ward nicht entnehmen.

