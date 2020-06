Resident Evil 8 Village: Aus diesem Grund erscheint es nicht für PS4 & Xbox One

"Resident Evil 8: Village" erscheint 2021.

In der vergangenen Woche nutzte Capcom Sony Interactive Entertainments Online-Event zum Line-Up der PS5 für die offizielle Enthüllung von „Resident Evil 8: Village“.

Während sich die die diversen Gerüchte zum Setting des neuen Ablegers bewahrheiteten, sollten die Insider, die uns in den vergangenen Wochen mit diversen Details zu „Resident Evil 8: Village“ versorgten, in einer Sache falsch liegen. So war immer wieder die Rede davon, dass es sich bei „Resident Evil 8: Village“ um einen sogenannten Cross-Generation-Titel handeln sollte, der auch noch für die aktuelle Konsolen-Generation erscheint. Wie Capcom im Zuge der Ankündigung bekannt gab, ist dies nicht der Fall.

Technische Begebenheiten führten zum Verzicht auf die Current-Gen

Stattdessen befindet sich „Resident Evil 8: Village“ lediglich für den PC, die Xbox Series X sowie die PlayStation 5 in Entwicklung. Laut dem als verlässliche Quelle geltenden Insider „Dusk Golem“ wurde allerdings in der Tat an einer Version für die Xbox One und die PlayStation 4 gearbeitet. Aus technischen Gründen sollen sich die Entwickler von Capcom jedoch dazu entschlossen haben, diese einzustellen.

Vor allem die eindrucksvolle Grafik von „Resident Evil 8: Village“ und der Fokus auf die Erkundung der Spielwelt hätten dafür gesorgt, dass der Titel auf den Konsolen der langsam ausklingenden Generation mit diversen Problemen wie Pop-Ups oder Ladezeiten zu kämpfen hatte. Gleichzeitig hätte eine Unterstützung der PS4 beziehungsweise der Xbox One die Entwickler zurückgehalten und die Realisierung geplanter Features oder Szenen verhindert.

Um hinsichtlich der Grafik den nächsten großen Sprung zu machen und die „Resident Evil“-Reihe ohne technische Einschränkungen wie Ladezeiten auf das nächste Level zu heben, wurde schlussendlich die Entscheidung getroffen, auf Portierungen für die PS4 sowie die Xbox One zu verzichten, so der Insider abschließend.

