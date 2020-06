Resident Evil 8 Village: Actionlastiger als der Vorgänger – Es soll keine Ladezeiten geben

"Resident Evil 8: Village" soll ohne Ladezeiten daherkommen.

Auf Sony Interactive Entertainments Online-Event zur PS5 kündigte Capcom in dieser Woche die Arbeiten an „Resident Evil 8: Village“ offiziell an.

Ergänzend zur Enthüllung des Titels sprachen die Entwickler in einem offenen Brief an die Community über ihr neues Werk und wiesen unter anderem darauf hin, dass es ihnen darum geht, mit „Resident Evil 8: Village“ eine Survival-Horror-Erfahrung der nächsten Generation abzuliefern. Darüber hinaus sorgt die SSD-Unterstützung auf der Xbox Series X und der PS5 dafür, dass eure Spielerfahrung zu keinem Zeitpunkt durch Ladezeiten unterbrochen wird.

Etwas actionlastiger als Resident Evil 7

„Wir konnten alles, was wir aus diesen Titeln gelernt haben, zusammen mit unseren internen Entwicklungsbemühungen nutzen und die neueste Version der RE-Engine für die nächste Konsolengeneration optimieren. Realistische Grafiken und immersive Sounds werden euch in Kombination mit keinerlei Ladezeiten werden euch in die Welt entführen, die wir für Village entworfen haben“, so Produzent Pete Fabiano.

Zum Thema: Resident Evil 8 Village: Frische Details und Eindrücke in ein paar Wochen

Sein Producer-Kollege Tsuyoshi Kanda ergänzte: „Mit der kombinierten Leistung von Next-Gen und RE Engine können wir die Visionen unserer Entwickler auf ein neues Niveau heben. Wieder einmal planen wir eine neue Version des Überlebenshorrors. Dieses Mal erhöhen wir den Einsatz der Action ein wenig.“

„Resident Evil 8: Village“ erscheint 2021 für die PS5, die Xbox Series X und den PC.

Quelle: Push Square

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Resident Evil 8