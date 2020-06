Dragon Ball FighterZ: Neue Verkaufszahl und Geschenke – Update

"Dragon Ball FighterZ" ist schon mehr als zwei Jahre alt.

Update: Bandai Namco hat zu „Dragon Ball FighterZ“ eine mehr oder weniger neue Zahl genannt. Mittlerweile ist von 5 Millionen Verkäufen die Rede, nachdem das Unternehmen im vergangenen Mai auf 5 Millionen Auslieferungen verwies. Das heißt, die 5 Millionen Exemplare kamen inzwischen beim Endkunden an, sofern die Formulierung im folgenden Tweet korrekt gewählt wurde.

You’ve trained. You’ve powered up. You’ve exceeded your limits.

And thanks to you, #DragonBall FighterZ has sold over 5 MILLION units. We are truly humbled by your continued support! pic.twitter.com/wRhY65i90C

— BANDAI NAMCO EU (@BandaiNamcoEU) June 17, 2020