The Last of Us Part 2: Survival-Tipps – So übersteht ihr die Kämpfe

Infizierten-Guide, Kampf-Tipps und der Standort des Flammenwerfers: mit unserem Survival-Guide habt ihr es in „The Last of Us Part II“ leichter. Wir verraten, wie ihr euch am besten durch Naughty Dogs Action-Abenteuer schlagt!

„The Last of Us Part 2“ lässt euch grundsätzlich die freie Wahl, ob ihr schleichen oder aggressiv vorgehen möchtet. Zumeist aber erweist sich das leise Anschleichen als beste Alternative. Benutzt Objekte wie Steine oder Flaschen und lockt Gegner damit auf die falsche Fährte. Verbessert zudem euren Lauschmodus: mit dieser Funktion seht ihr die Schatten eurer Gegner auch durch Wände und seid diesen so einen Schritt voraus.

Trainiert im Nahkampf das Ausweichen und schaut, dass ihr stets eine „verbesserte Nahkampfwaffe“ im Arsenal habt. Sie erlauben bei vielen Gegnern One-Hit-Kills, zerbrechen aber nach mehrmaliger Benutzung.

Stichpunkt Schusswaffen: Grundsätzlich könnt ihr menschliche Gegner mit einem Treffer in den Kopf ins Jenseits befördern. Ausnahme bilden die später auftauchenden „Brutes“. Diese stecken selbst Kopfschüsse weg, schwingen schweres Gerät und verfügen auch im Nahkampf nur über ein enges Zeitfenster für Gegenattacken.

Tipps für den Kampf gegen die Seraphiten

Die Seraphiten sind sicherlich die fiesesten, menschlichen Gegner im Spiel. In der Anfangsphase verzichten sie vollständig auf moderne Waffen, erst später greifen sie auch zu Gewehren. Das Wichtigste aber: sie kommunizieren mit Hilfe von Pfiffen.

Das wiederum könnt ihr auch zu eurem Vorteil nutzen. Die Seraphiten pfeifen nämlich nicht nur, wenn sie euch sehen, sondern auch, wenn sie etwa auf eine Leiche oder andere Kampfspuren stoßen. Entsprechend helfen euch Pfiffe dabei, die Position der Gegner auszumachen.

SPOILER: Auch beim Infizierten-Guide gibt es wieder Spoiler über den Verlauf der Geschichte. Lest bitte hier nur weiter, wenn ihr wirklich nicht mehr weiter wisst.

Weitere Tipps

Wo finde ich den Flammenwerfer?

Im Verlauf der Mission „Seattle: Tag 2 – Abwärts“ seid ihr in einem von Sporen verseuchten Hochhaus unterwegs. Euer Weg führt euch durch eine leicht offene Tür in ein Badezimmer. Als Anhaltspunkt dient hier ein Bild mit einem fetten roten Punkt drauf. Balanciert über den Abgrund und ihr entdeckt bei einer verknöcherten Leiche einen Flammenwerfer. Für diesen gibt es übrigens keine Upgrades, dafür ist er aber sehr gut für spätere Boss-Gegner geeignet.

So besiegt ihr die Infizierten!

In „The Last of Us Part 2“ nehmt ihr es immer wieder mit Infizierten aus. Wir haben einige Tipps parat, wie ihr die verschiedenen Typen ausschaltet.

Runner: Trainiert an Runnern das Ausweichen und den Angriff mit Schlagwaffen. Verschwendet an sie keine wertvolle Munition für eure schweren Waffen, sondern benutzt lediglich eure schallgedämpfte Pistole für den Angriff.

Trainiert an Runnern das Ausweichen und den Angriff mit Schlagwaffen. Verschwendet an sie keine wertvolle Munition für eure schweren Waffen, sondern benutzt lediglich eure schallgedämpfte Pistole für den Angriff. Stalker: Stalker sind ähnlich stark wie Clicker und deshalb gefährlich. Tauchen sie in größerer Zahl auf, empfehlen wir die Pumpgun. Einzeln fertigt ihr sie am besten mit verbesserten Nahkampfwaffen ab. Gegen sie und Runner richten auch Molotow-Cocktails oder Rohrbomben guten Schaden an.

Stalker sind ähnlich stark wie Clicker und deshalb gefährlich. Tauchen sie in größerer Zahl auf, empfehlen wir die Pumpgun. Einzeln fertigt ihr sie am besten mit verbesserten Nahkampfwaffen ab. Gegen sie und Runner richten auch Molotow-Cocktails oder Rohrbomben guten Schaden an. Clicker: Kommt diesen Biestern bloß nicht zu nah. Sofern ihr kein Messer parat habt, bedeutet ein Angriff den sicheren Tod. Lockt Clicker mit Steinen oder Flaschen weg und fertigt sie mit lautlosen Kills ab. Nur mit sehr starken Waffen wie der Armbrust oder aufgemotzten Gewehren genügt ein Headshot zum Abfertigen dieser Gegner.

Kommt diesen Biestern bloß nicht zu nah. Sofern ihr kein Messer parat habt, bedeutet ein Angriff den sicheren Tod. Lockt Clicker mit Steinen oder Flaschen weg und fertigt sie mit lautlosen Kills ab. Nur mit sehr starken Waffen wie der Armbrust oder aufgemotzten Gewehren genügt ein Headshot zum Abfertigen dieser Gegner. Bloater: Bevor ihr echten Schaden anrichten könnt, müsst ihr zunächst die Panzerung des Bloaters knacken. Greift dazu entweder zur Schrotflinte oder euren zur Verfügung stehenden Bomben. Haltet diese Monster auf Distanz und feuert mit dem Jagdgewehr. Auf Entfernung könnt ihr auch seinen Gasbomben besser ausweichen.

Bevor ihr echten Schaden anrichten könnt, müsst ihr zunächst die Panzerung des Bloaters knacken. Greift dazu entweder zur Schrotflinte oder euren zur Verfügung stehenden Bomben. Haltet diese Monster auf Distanz und feuert mit dem Jagdgewehr. Auf Entfernung könnt ihr auch seinen Gasbomben besser ausweichen. Shambler: Wie schon beim Bloater solltet ihr euch auch vom Shambler fern halten, da er im Nahkampf enormen Schaden anrichtet. Greift also zu eurem stärksten Gewehr und feuert das gesamte Magazin auf ihn ab. Nutzt Hindernisse, um ihn weiter auf Distanz zu halten.

Wie schon beim Bloater solltet ihr euch auch vom Shambler fern halten, da er im Nahkampf enormen Schaden anrichtet. Greift also zu eurem stärksten Gewehr und feuert das gesamte Magazin auf ihn ab. Nutzt Hindernisse, um ihn weiter auf Distanz zu halten. Rat King: Dieser Boss hat es in sich. Er ist gegen keine eurer Waffen besonders anfällig oder reagiert gar auf bestimmte Waffen. Werft ihm alles entgegen, was ihr habt und kommt dieser Mutation vor allem nicht zu nah!

