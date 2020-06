Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Frisches Video zeigt das Piraten-Level und neue Tricks

Heute zeigt sich der kommende Plattformer "Crash Bandicoot 4: It's About Time" in einem frischen Gameplay-Video. Zu sehen ist das Piraten-Level, das mit abwechslungsreichen Hüpfpassagen aufwartet.

"Crash Bandicoot 4: It's About Time" erscheint im Oktober.

Nachdem sich in den vergangenen Monaten recht hartnäckig entsprechende Gerüchte hielten, wurde der Plattformer „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ kürzlich endlich offiziell angekündigt.

Für die Entwicklung von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ zeichnet das Studio Toys for Bob verantwortlich, das bereits die „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ entwickelte und so Erfahrungen mit der Marke sammelte. Wie es von offizieller Seite heißt, wird auch beim neuen Abenteuer von Crash und seinen Freunden das Ziel verfolgt, den Spielern abwechslungsreiche Hüpfkost zu liefern.

Exklusive Skins für digitale Vorbesteller

Dass dieses Unterfangen durchaus von Erfolg gekrönt zu sein scheint, verdeutlicht ein frisch veröffentlichtes Gameplay-Video zu „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“, das unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit steht und euch einen ersten Blick auf das Piraten-Level ermöglicht. Zu den sehen sind unter anderem komplett neue Tricks, über die Crash und Coco verfügen. Der neueste Ableger der langlebigen Plattformer-Reihe wird am 2. Oktober 2020 für die Xbox One und die PlayStation 4 veröffentlicht.

Zum Thema: Crash Bandicoot 4 It’s About Time: Produkteintrag deutet auf Mikrotranskationen hin

Wer sich dazu entschließen sollte, die digitale Fassung vorzubestellen, darf sich auf exklusive Skins für Crash und Coco freuen. In „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ sorgen Neo Cortex und N. Tropy wieder einmal für Unruhe und drohen dieses Mal sogar damit, gleich ein ganzes Multiversum auf den Kopf zu stellen. Crash und Coco stellen sich den beiden Bösewichten entgegen und sind fest entschlossen, die vier sogenannten Quantum-Masken zu vereinen.

Auf diesem Wege wären unsere beiden Helden in der Lage, die Realität zu verändern und die finsteren Pläne von Neo Cortex und N. Tropy zu vereiteln. Zu den spielerischen Stärken von „Crash Bandicoot 4: It’s About Time“ gehören laut offiziellen Angaben die anspruchsvollen Hüpfpassagen, die teilweise bildschirmfüllenden Bosse sowie der grundlegende Umfang, der die diversen Vorgänger bei weitem übertrumpft.

