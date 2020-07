Vampire The Masquerade – Bloodlines 2: Geschichte thematisiert auch den sozialen Wandel

Offiziellen Angaben zufolge wird sich die Geschichte von "Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" nicht nur um Vampire an sich drehen. Auch der soziale Wandel in Metropolen wie Seattle soll thematisiert werden.

"Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2" erscheint 2020.

Wie sich mittlerweile herum gesprochen haben dürfte, wird aus dem geplanten Release von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ im Frühjahr 2020 nichts mehr.

Stattdessen benötigen die Entwickler der Hardsuit Labs noch etwas mehr Zeit für den finalen Feinschliff und entschlossen sich dazu, den Release von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ auf den Herbst zu verschieben. Darüber hinaus wurde das Action-Rollenspiel für die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 bestätigt. Ergänzend dazu verloren die kreativen Köpfe hinter dem Vampir-Abenteuer ein paar Worte über die Handlung von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“.

Seattle zwischen Tradition und Moderne

Laut der leitenden Kreativdesignerin Rachel Leiker wird sich die Geschichte nicht nur um die Blutsauger an sich drehen. Auch der soziale Wandel der als Schauplatz des Titels fungierenden US-Metropole Seattle soll entsprechend thematisiert werden. Der schmale Grad zwischen Tradition und Moderne führte im Endeffekt dazu, dass sich die Macher der Hardsuit Labs dazu entschlossen, die Geschichte von „Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ in Seattle anzusiedeln.

„Es gibt nur wenige Städte in den USA, in denen die finanzielle Ungleichheit der modernen Welt sichtbarer ist als in Seattle. Dies bedeutete Künstler, Dichter, Autoren und mehr Menschen, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Kultur eines Ortes haben“, so Leiker.

„Viele der Menschen, die die Kultur des Ortes aufgebaut haben, wurden verdrängt“, hieß es weiter. „Und das bedeutete sozialen Wandel. Bloodlines 2 spielt mit diesem Kampf zwischen Alt und Neu – altem Geld und neuem Geld, etablierter Kultur und sich verändernder Kultur und vielem mehr.“

„Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2“ erscheint für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

