Stardew Valley Update 1.5: „Bedeutender neuer Inhalt“ für das Endgame versprochen

Vor ein paar Monaten ließ sich Eric Barone, der auch unter seinem Nicknamen ConcernedApe bekannt ist, ausführlich über seine Zukunft aus.

Unter anderem wies er darauf hin, dass er an zwei neuen Titeln im Universum von „Stardew Valley“ arbeitet. Doch auch das originale „Stardew Valley“ wird laut Barone weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt. Derzeit arbeitet der Indie-Entwickler am Update auf die Version 1.5, das bisher allerdings noch keinen konkreten Releasetermin spendiert bekam. Quasi als kleines Trostpflaster nannte Barone via Twitter jedoch neue Details zum kommenden Content-Patch.

Zum einen wies Barone fieberhaft darauf hin, dass er aktuell fieberhaft an der Fertigstellung des Updates 1.5 werkelt. Weiter hieß es, dass sich die Spieler auf einen „bedeutenden neuen Inhalt“ freuen dürfen, dem mit dem neuen Update der Weg in das Endgame von „Stardew Valley“ geebnet wird. Worauf wir uns im Detail freuen dürfen, bleibt abzuwarten.

Allerdings deutet ein frisch veröffentlichter Schnappschuss darauf hin, dass wir über Willys Shop Zugang zu dem neuen Inhalt erhalten. Sollten sich konkrete Details zu diesem Thema ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

„Stardew Valley“ wurde in den vergangenen Jahren für nahezu alle relevanten Plattformen veröffentlicht und verkaufte sich weltweit mittlerweile mehr als zehn Millionen Mal.

Stardew Valley 1.5 update… notice anything new in Willy's shop? Progress on the update is coming along steadily. It's still in a "nose to the grindstone" phase, but some good milestones have been met. This update adds a significant new piece of end-game content and much more! pic.twitter.com/FmjgDJnqYO

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 6, 2020