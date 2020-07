Batman Arkham City: Neue Verkaufszahlen zum Superhelden-Abenteuer aufgetaucht

"Batman: Arkham City" erschien unter anderem für die PS3.

Im Jahr 2011 veröffentlichten Warner Bros. Interactive Entertainment und die Entwickler von Rocksteady Games das Superhelden-Abenteuer „Batman: Arkham City“ zunächst für den PC, die Xbox 360 und die PlayStation 3.

Zu einem späteren Zeitpunkt folgten zudem Umsetzungen für Nintendos Wii U und den Mac sowie Remastered-Fassungen für die Xbox One und die PlayStation 4, die im Rahmen der „Batman: Return to Arkham“ genannten Sammlung veröffentlicht wurden. Während sich in den vergangenen Monaten hartnäckig Gerüchte zu einem weiteren „Batman“-Titel hielten, erreichten uns zum Start in die neue Woche frische Verkaufszahlen zu „Batman: Arkham City“.

Mehr als 600 Millionen US-Dollar Umsatz generiert

Diese tauchten im Lebenslauf eines Mitarbeiters von Warner Bros. Interactive Entertainment auf. Wie sich dem besagten Lebenslauf des Mitarbeiters, der 2011 und 2012 für das Marketing des Titels verantwortlich war, entnehmen lässt, verkaufte sich „Batman: Arkham City“ mittlerweile mehr als 12,5 Millionen Mal. Da keine genauen Zeiträume genannt wurden, ist allerdings unklar, wie aktuell diese Verkaufszahl im Endeffekt ist.

Zum Thema: Batman Gotham Knights: Gerüchte sprechen von einem Nemesis-System und mehr

Weiter heißt es, dass mit dem zweiten Ableger der „Batman Arkham“-Reihe Umsätze in Höhe von mehr als 600 Millionen US-Dollar generiert wurden. Den unbestätigten Berichten der letzten Monate zufolge befindet sich das nächste „Batman“-Abenteuer bei den Entwicklern von Warner Bros. Interactive Entertainments Niederlassung im kanadischen Montreal in Arbeit.

Wie zudem berichtet wurde, dürfen sich die Spieler unter anderem über die Möglichkeit freuen, nicht nur die Kontrolle über Batman zu übernehmen. Auch weitere Mitglieder der Bat-Familie sollen spielbar sein. Eine offizielle Bestätigung oder gar Ankündigung des nächsten „Batman“-Titels lassen jedoch weiter auf sich warten.

Quelle: DualShockers

