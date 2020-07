Marvel’s Avengers: Zweiter Livestream findet am heutigen Abend statt

Die Avengers versammeln sich für eine weitere Mission.

Vor wenigen Wochen hatten Square Enix und Crystal Dynamics einen ersten Livestream zu dem kommenden Actiontitel „Marvel’s Avengers“ veranstaltet, um Gameplay aus dem Superhelden-Abenteuer vorzustellen. Nun haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass man bereits am heutigen Abend einen zweiten „War Table“-Livestream veranstalten wird.

Demnach sollte man ab 19 Uhr auf dem offiziellen YouTube-Kanal oder der offiziellen Seite vorbeischauen. Die Entwickler möchten unter anderem neues Material aus der kommenden Beta-Version enthüllen, die bereits am 7. August 2020 für alle Vorbesteller auf der PlayStation 4 zur Verfügung stehen wird. Am 14. August 2020 werden wiederum alle PlayStation 4-Spieler sowie die Vorbesteller der Xbox One- sowie der PC-Versionen an dem Beta-Test teilnehmen können. Eine weitere Woche später werden alle Xbox One- und PC-Spieler die Chance erhalten.

Des Weiteren könnten im heutigen Livestream auch einige Überraschungen auf die Zuschauer warten. Allerdings möchte man auch die Pläne für die Post-Launch-Inhalte enthüllen. Schließlich sollen die Spieler mit weiteren Charakteren, Missionen und vielem mehr versorgt werden. Laut bisherigen Informationen sollen die neuen Inhalte auch kostenlos veröffentlicht werden.

„Marvel’s Avengers“ wird am 4. September 2020 für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC in den Handel kommen. Eine PlayStation 5- sowie eine Xbox Series X-Umsetzung sind ebenfalls geplant.

Mark your calendars for our second Marvel’s Avengers WAR TABLE, & to play as Earth’s Mightiest Heroes during our August BETA Weekends! Tune in on July 29 for an extensive look at BETA content, and perhaps a surprise…or two? #Reassemble #EmbraceYourPowers pic.twitter.com/EC4XlQFFdL

— Marvel’s Avengers (@PlayAvengers) July 15, 2020