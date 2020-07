PlayStation: Dokumentation zum 25. Jubiläum angekündigt

Im späteren Verlauf des Jahres erwartet uns bekanntlich die Veröffentlichung der PlayStation 5, das Produkt von Erfahrungen, die Sony in den vergangenen 25 Jahren mit seiner Marke gesammelt hat. Anlässlich des großen Jubiläums der PlayStation wirft eine Dokumentation bald einen Blick zurück auf die bisherige Geschichte der Konsole, ihrer Spiele und deren kreativen Köpfen.

In Dokumentation kommen viele Videospiel-Veteranen zu Wort

Verantwortlich für die Dokumentation zeichnen From Bedrooms to Billions, die zuvor bereits dem Amiga ein ähnliches Projekt widmeten. „From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution“ deckt dabei die Entwicklung der Sony-Konsole ab, deren erstes Modell im Jahre 1995 veröffentlicht wurde. Wie unter anderem IGN berichtet, wird die Dokumentation am 7. September 2020 auf Blu-ray, DVD sowie digital erscheinen.

Die Macher des Projekts ließen es sich nicht nehmen, Koryphäen der Videospiel-Industrie wegen Interviews anzufragen, woraus sich eine prominent besetzte Gästeliste ergibt. Zu den Rednern zählen unter anderem „God of War“-Erfinder David Jaffe, „Devil May Cry“-Schöpfer Hideki Kamiya, „Resident Evil“-Vater Shinji Mikami sowie „Metal Gear Solid“-Mastermind Hideo Kojima. Weitere PlayStation-Größen wie Mark Cerny, Phil Morris oder auch Fumito Ueda werden ebenfalls zu Wort kommen.

Nachfolgend könnt ihr euch den ersten offiziellen Trailer zu „From Bedrooms to Billions: The PlayStation Revolution“ ansehen. Ob und falls ja wann die Dokumentation auch ihren Weg nach Deutschland finden könnte, ist gegenwärtig noch unbekannt.

