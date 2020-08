Beyond Good & Evil: Netflix arbeitet mit „Meisterdetektiv Pikachu“-Regisseur an einer Filmumsetzung

Ubisofts Action-Plattformer "Beyond Good & Evil" erhält auch eine Filmadaption, die in Kooperation mit Netflix entsteht. Als Regisseur konnte man sich Rob Letterman sichern, der zuletzt mit "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu" einen großen Erfolg feiern konnte.

Bereits im Laufe des gestrigen Tages berichteten wir, dass Netflix und Ubisoft zusammenarbeiten, um eine Animationsserie auf Basis der Stealth-Actionreihe „Splinter Cell“ zu erschaffen. Allerdings scheinen beide Unternehmen weitere Kooperationen geplant zu haben.

Es soll ein Live-Action-Animationsfilm werden

Laut dem Hollywood Reporter erschafft Netflix einen Film zu „Beyond Good & Evil“. Dafür hat man sich auch die Dienste von Rob Letterman gesichert, der bereits „Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu“ verwirklicht hatte. In diesem Stile möchte man auch „Beyond Good & Evil“ zum Leben erwecken, sodass Live-Action-Szenen mit Animationen kombiniert werden.

Letterman begann einst seine Karriere im Bereich der Animationen und Visual Effects, wobei er erstmals bei „Große Haie – Kleine Fische“ für DreamWorks Co-Regie führte. Später war er auch an „Monsters vs. Aliens“ in leitender Position beteiligt, während er 2010 mit „Gullivers Reisen – Da kommt was Großes auf uns zu“ sein Live-Action-Debüt feierte.

Die Netflix-Adaption befindet sich noch in dem frühen Stadium der Produktion und die Verantwortlichen suchen nach Autoren, die das 2003 erschienene Videospiel in einen Film verwandeln sollen. Als Produzenten werden Jason Altman und Margaret Boykin für Ubisoft Film & Television zuständig sein.

Ubisoft Montpellier arbeitet zum aktuellen Zeitpunkt unter Leitung des Game Designers Michel Ancel auch an dem Videospiel „Beyond Good & Evil 2“, das die Spieler auf ein neues Abenteuer schicken soll. Allerdings ist noch nicht bekannt, wann das Videospiel auf den Markt kommen wird. Im Allgemeinen wurden seit einiger Zeit keine neuen Details zum Spiel enthüllt.

