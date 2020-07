Splinter Cell: Netflix arbeitet an einer Animationsserie

Ubisofts Stealth-Actionreihe "Splinter Cell" kehrt in einem ungewohnten Gewand zurück. Laut aktuellen Berichten soll sich bei Netflix eine Animationsserie in Arbeit befinden, die insgesamt 16 Folgen umfassen soll.

Sam Fisher erhält ein neues Abenteuer.

Seit Jahren beten die Fans um die Rückkehr von Sam Fisher, der in einem neuen „Splinter Cell“ seine Feinde aus den Schatten heraus ausschaltet und die nächste Katastrophe verhindert. Allerdings betonte Ubisoft in den vergangenen Jahren mehrfach, dass man derzeit an keinem neuen „Splinter Cell“ arbeitet. Doch laut aktuellen Berichten befindet sich eine Animationsserie in Zusammenarbeit mit Netflix in Produktion.

Sam Fisher kehrt zurück

Die Redakteure von Variety möchten aus sicheren Quellen erfahren haben, dass Ubisoft und Netflix an zwei Stafffeln arbeiten, die uns insgesamt 16 Folgen voller neuer Abenteuer von Sam Fisher bieten. Als Autoren konnte man sich auch Derek Kolstad, der vor allem für seine Arbeit an den „John Wick“-Filmen bekannt ist. Er fungiert auch als Executive Producer für die „Splinter Cell“-Animationsserie.

Bisher sind noch keine weiteren Informationen zur Umsetzung bekannt, wobei auch eine offizielle Ankündigung seitens Netflix auf sich warten lässt. Somit kann man nur spekulieren, ob Sam Fisher-Synchronsprecher Michael Ironside ein weiteres Mal zu hören sein wird. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob auch Third Echelon im Mittelpunkt der Handlung stehen wird.

Sollten weitere Informationen zu der Animationsserie ans Tageslicht kommen, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

