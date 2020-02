Beyond Good & Evil 2: Ubisoft strapaziert die Geduld der Fans

Ubisoft lässt weiterhin an "Beyond Good & Evil 2" arbeiten. Doch solltet ihr auf eine baldige Veröffentlichung hoffen, werdet ihr enttäuscht. Für das bevorstehende Geschäftsjahr ist der Titel offenbar nicht vorgesehen.

„Beyond Good & Evil 2“ zählt zu den Themen, die im neusten Geschäftsbericht von Ubisoft angesprochen wurden. Seit Jahren warten viele Fans auf die Veröffentlichung des Titels. Und es scheint, dass ihre Geduld weiter auf die Probe gestellt wird.

In Rahmen der Bekanntgabe der neusten Finanzdaten betonte Ubisoft, dass „Beyond Good & Evil 2“ nicht zu den fünf AAA-Spielen gehört, die im nächsten Geschäftsjahr auf den Markt gebracht werden. Das Geschäftsjahr läuft vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021.

Frühestens im April 2021

Das heißt, „Beyond Good & Evil 2“ wird wohl frühestens im übernächsten Geschäftsjahr veröffentlicht. Denkbar wäre somit ein Launch zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. März 2022. Bestätigt wurde dieser Zeitraum von Ubisoft nicht, sodass es durchaus länger dauern könnte.

Einige der fünf für das kommende Geschäftsjahr geplanten AAA-Spiele kennen wir bereits. Es sind „Gods & Monsters“, „Rainbow Six Quarantine“ und „Watch Dogs: Legion“. Die restlichen beiden wurden noch nicht offiziell enthüllt. Es könnte sich um „Far Cry“ und „Assassin’s Creed“ handeln.

Darüber hinaus plant Ubisoft weitere Nicht-AAA-Releases, darunter „Roller Champions“ und mit ziemlicher Sicherheit die jährliche „Just Dance“-Veröffentlichung.

Es ist eher unwahrscheinlich, dass Ubisoft „Beyond Good & Evil 2“ als Nicht-AAA-Spiel einstuft. Das bedeutet letztendlich, dass der frühestmögliche Starttermin der April 2021 wäre, der Beginn des folgenden Geschäftsjahres.

In „Beyond Good & Evil 2“ werdet ihr zum Weltraumpiraten, dem es frei steht, in diesem offenen Universum seinen eignen Weg zu gehen. Weitere Informationen halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

