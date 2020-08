Outriders: Monster Hunt-Gameplay im umfangreichem Video

"Outriders" erscheint unter anderem für Next-Gen-Konsolen.

Zum kommenden „Outriders“ wurde heute weiteres Videomaterial veröffentlicht. Nach vorangegangenen Trailern bekommt ihr aussagekräftige Gameplay-Szenen zu Gesicht. Sie bringen es auf eine Länge von rund elf Minuten und zeigen die Jagd auf Monster.

Das Videomaterial macht einmal mehr deutlich: Der Koop-Shooter „Outriders“ versetzt euch in eine düstere Sci-Fi-Welt, in der laut Hersteller eine RPG-Struktur mit den schnellen Feuergefechten eines Shooters vereint wird.

Im Spielverlauf übernehmt ihr die Rolle eines Outriders, der aus einer vergessenen Vergangenheit stammt und mit zerstörerischen Kräften wiedergeboren wird. Ihr seid in der Lage, die Kräfte des Protagonisten zu verbessern und Waffen sowie Ausrüstungsteile zu sammeln, während ihr euch auf eine „epischen Reise“ begebt.

Vorbestellungen möglich

„Outriders“ kann bereits vorbestellt werden. Möglich ist das unter anderem auf Amazon, wo ihr für die PS4-Version des Titels momentan knapp 70 Euro bezahlt.

Für die Entwicklung von „Outriders“ zeichnet sich People Can Fly verantwortlich. Das Studio arbeitete in der Vergangenheit an Spielen wie „Bulletstorm“ und an Teilen der „Gears of War“-Reihe. Auch an „Fortnite“ ist der Entwickler beteiligt.

„Outriders“ wird Ende 2020 für PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X und PS5 auf den Markt gebracht. Eine Version für Google Stadia soll im Jahr 2021 nachgereicht werden. Nachfolgend könnt ihr euch das neue Gameplay-Material anschauen:

