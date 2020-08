Street Fighter: Serien-Veteran Yoshinori Ono verlässt Capcom

"Street Fighter"-Ikone Yoshinori Ono verlässt Capcom.

Diese Entscheidung verkündete die Capcom-Ikone persönlich über Twitter. In einer längeren Nachricht wendet sich Yoshinori Ono direkt an alle „Street Fighter“- und Fighting-Game-Fans, spricht über das nächste Event der Kult-Serie und gibt anschließend an, er und sein Noch-Arbeitgeber würden schon sehr bald getrennte Wege gehen. Ohne Untertreibung steht somit das Ende einer Ära bei Capcom bevor.

Yoshinori Ono verlässt Capcom und „Street Fighter“

Wie Ono zunächst ausführt, sei er „außerordentlich dankbar, dass so viele Spieler und Mitglieder der Fighting-Game-Community“ seine Kollegen und ihn dabei unterstützt hätten, die diesjährige Ausgabe der Capcom Pro Tour stattfinden zu lassen. Er habe in den vergangenen Jahren viel mit der „Street Fighter“-Marke erlebt, sei mit dieser durch „gute Zeiten, schlechte Zeiten und nicht-existierende Zeiten“ gegangen.

„Mein Herz ist erfüllt mit Anerkennung für jene Spieler, die der Marke herzliche und freundliche Unterstützung in den letzten zehn Jahren gaben“, schreibt Ono später. Nach fast 30 Jahren bei Capcom sei es für ihn jedoch allmählich an der Zeit, weiterzuziehen: „Ich verlasse das Unternehmen diesen Sommer. Das bedeutet, dass ich von meiner Position als Brand Manager für Capcoms zahlreiche Marken, einschließlich ‚Street Fighter‘, zurücktreten werde.“

Dies bedeutet wiederum, eine „neue Generation wird damit fortfahren, sich um die ‚Street Fighter‘-Marke zu kümmern und die World Warriors anzuführen. Und ich glaube, dass sie damit weitermachen werden, ‚Street Fighter‘ außergewöhnlich zu machen.“ Dann bedankt sich Ono noch einmal bei der Fighting-Game-Community und „allen ‚Street Fighter‘-Fans“, für ihre fortwährende Unterstützung.

Wie er abschließend ausführt, bereue er es als „Executive Producer der ‚Street Fighter‘-Serie, dieses Jahr nicht dazu imstande gewesen zu sein, ‚SHORYUKEN‘ mit allen auf jedem Event in 2020 zu machen, also erlaubt mir bitte, dies als mein Schlusswort in dieser Nachricht euch zuzurufen: […] SHORYUKEN!“

Yoshinori Ono: Treibende Kraft hinter „Street Fighter“ und weiteren Capcom-Marken

In den vergangenen Jahren betreute Yoshinori Ono primär diverse Ableger der „Street Fighter“-Reihe und wirkte als Ausführender Produzent unter anderem an „Street Fighter IV“, „Street Fighter V“ sowie „Street Fighter X Tekken“ mit. Des Weiteren war Ono an anderen bekannten Capcom-Reihen wie „Devil May Cry“, „Onimusha“ oder auch „Dead Rising“ in verschiedenen Positionen beteiligt.

Was ist eure Meinung zu Yoshinori Onos Abschied von Capcom?

