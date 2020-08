Modern Warfare & Warzone: Neuer Patch steht bevor – Vorschau auf das Playlist-Update

Die Vorschau auf die neuen Inhalte in "Call of Duty Modern Warfare" und "Warzone" ist da. Eine Erweiterung der Modi-Auswahl und neue Bundles im Store warten auf euch.

Activision und Infinity Ward haben auf dem offiziellen Blog einige Details zum neusten Update von „Call of Duty Modern Warfare“ und „Warzone“ enthüllt. Die Bereitstellung der Aktualisierung erfolgt voraussichtlich am heutigen Abend für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Der Vorschau lässt sich unter anderem entnehmen, dass ihr euch im Zuge der kostenlosen Multiplayer-Trial, die noch bis zum 12. August um 19 Uhr läuft, mit der Shoot the Ship-Playlist auf den beiden Maps Shoot House und Shipment beschäftigen könnt.

Hinzu kommt mit dem neusten Playlist-Update die Spielvariante Bare Bones. Darin trefft ihr weder auf Killstreaks noch Field Upgrades oder Perks. Stattdessen müsst ihr euch mit Operatoren und deren Waffen arrangieren. Ein weiterer Bestandteil sind der Modus 3vs3 Gunfight Blueprints sowie Hardcore-TDM, eine Kill Confirmed-Playlist und Shoot the Ship 24/7.

Warzone mit Mini-Royale

Für „Call of Duty Warzone“ ist wiederum Mini-Royale geplant. Dazu heißt es in der offiziellen Beschreibung: „Kommunikation und Waffenvielseitigkeit sind der Schlüssel zu diesem frenetischen Modus, der den Geist der letzten Minuten eines Battle Royale-Spiels einfängt.“

Außerdem können die Spieler in „Warzone“ in BR Solos Stimulus (automatische Rückkehr, wenn die Spieler bei der Eliminierung eine bestimmte Menge an Bargeld bei sich tragen), Duos, Trios, Quads und Plunder Quads kämpfen.

Ein weiterer Bestandteil des neuen Update sind weitere Bundles im Ingame-Store. Dazu zählt das Poison Dart-Paket mit den Waffen Galapagos und Anole. Beide Waffen konzentrieren sich auf eine Dart-ähnliche Kontrolle und Genauigkeit. Das Paket enthält auch eine Calling Card und ein animiertes Emblem.

Das „Executive Armorer“-Paket für Mace enthält wiederum die beiden Blaupausen Mother Lode und Royale Coffer mit goldenem Leuchtspurenfeuer. Im Bündel enthalten sind außerdem das Nahkampfbeil Golden Hew, ein Aufkleber und ein Sprachzusatz. Eine etwas umfangreichere Beschreibung der neuen Inhalte findet ihr auf dem Blog von Activision.

