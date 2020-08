Marvel’s Avengers: Offene Beta startet heute auf der PS4 – Termine & Details

Am heutigen Abend startet auf der PlayStation 4 die offene Beta zum Multiplayer-Action-Titel "Marvel's Avengers". Auf dem PC und der Xbox One hingegen kommen heute Abend vorerst nur Vorbesteller in den Genuss der Beta.

"Marvel's Avengers" erscheint Anfang September.

In der vergangenen Woche erhielten alle, die „Marvel’s Avengers“ auf der PlayStation 4 vorbestellt haben, die Möglichkeit, in der offiziellen Beta einen ausführlichen Blick auf das Superhelden-Spektakel zu werfen.

Im Rahmen einer aktuellen Pressemitteilung wies Square Enix darauf hin, dass am heutigen Freitag, den 14. August 2020 ab 21 Uhr unserer Zeit alle PlayStation 4-Besitzer an der Beta teilnehmen können. Diese findet bis Sonntag, den 16. August 2020 statt. Im gleichen Zeitraum wird auch Vorbestellern auf der Xbox One und dem PC der Zugriff auf die Beta eingeräumt.

Diese Inhalte warten in der Beta

In der Beta zu „Marvel’s Avengers“ warten unter anderem verschiedene Einzelspieler-Missionen darauf, von euch gemeistert zu werden. Hinzukommen Missionen, die ihr wahlweise mit KI-Kumpanen oder mit menschlichen Mitspielern in Angriff nehmen dürft.

Zum Thema: Marvel’s Avengers: Keine stabilen 60FPS im Performance-Modus auf der PS4 Pro

In einer der Missionen, die in der Beta zur Verfügung stehen, übernehmt ihr die Rolle von Kamala Khan und versucht, mit Hulk die AIM-Basis in den Wäldern des pazifischen Nordwestens der USA zu infiltrieren, um die letzte bekannte Position von JARVIS zu untersuchen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden sie in einen Quinjet steigen, um zu einer Kriegszone in die russische Tundra zu reisen und einige Geheimnisse von SHIELD aufzudecken.

Den Download des Beta-Clients findet ihr hier. „Marvel’s Avengers“ wird am 4. September 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht. Zu einem späteren Zeitpunkt werden auch die beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PlayStation 5 mit entsprechend optimierten Umsetzungen bedacht.

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Avengers