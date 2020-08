Mortal Shell: Retail-Version zum düsteren Soulslike angekündigt – Exklusive Extras enthalten

"Mortal Shell" wird in einer physischen Fassung veröffentlicht.

Da der „Dark Souls“-Reihe weiterhin eine kreative Pause gegönnt wird, versuchen aktuell mehrere Entwickler, die Herzen der Spieler mit eigenen Soulslike-Abenteuern zu erobern.

Zu den nächsten Titeln dieser Art gehört „Mortal Shell“, das bei den Entwicklern von Cold Symmetry entstand und auf dem PC bereits im Rahmen einer Beta in Augenschein genommen werden konnte. „Mortal Shell“ erscheint in der kommenden Woche in einer digitalen Fassung für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4. Wie heute bekannt gegeben wurde, kommen auch diejenigen unter euch auf ihre Kosten, die sich das düstere Fantasy-Abenteuer gerne in das heimische Regal stellen möchten.

Diese exklusiven Extras warten in der Retail-Fassung

Demnach wird „Mortal Shell“ auch in Form einer Retail-Version ins Rennen geschickt. Neben dem Hauptspiel wird die physische Fassung des knackigen Action-Rollenspiels kleinere exklusive Extras umfassen. Im Detail haben wir es hier mit einem Poster sowie einem Artbook, das ausgewählte Konzeptzeichnungen bietet, zu tun. Wer sich die Retail-Version von „Mortal Shell“ sichern möchte, wird sich allerdings noch ein wenig in Geduld üben müssen.

Zum Thema: Mortal Shell: Der finale Releasetermin und ein neuer Trailer zum düsteren Soulslike

So erscheint die digitale Version von „Mortal Shell“ bereits am kommenden Dienstag, den 18. August 2020 für die Xbox One, den PC und die PlayStation 4. Die Retail-Fassung hingegen lässt einige Wochen länger auf sich warten und wird laut der heutigen Ankündigung ab dem 2. Oktober 2020 in Europa erhältlich sein.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Mortal Shell