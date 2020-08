Scarlet Nexus: Erfahrung mit Tales of-Spielen für Entwicklung hilfreich

"Scarlet Nexus" erscheint unter anderem für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Dies sagte zumindest Keita Iizuka, der Produzent von „Scarlet Nexus“, in einem kürzlich veröffentlichten Ask Me Anything-Video. Wie unter anderem Siliconera berichtet, habe Iizuka darin einige Fragen der Community zum kommenden RPG von Bandai Namco beantwortet. Unter anderem ging es dabei auch um das Thema, wie die Erfahrungen mit bisherigen Spielen, etwa der „Tales of“-Reihe, die Arbeiten am kommenden Titel beeinflusst hätten.

„Scarlet Nexus“ basiert auf den Erkenntnissen der „Tales of“-Spiele

Hierzu sagte Iizuka, das Team habe vor allem hinsichtlich „Techniken zum Erzählen von Geschichten und zur Charakterentwicklung“, jene Lehren genutzt, die sie zuvor mit anderen RPGs gesammelt hätten. Zudem seien gerade die Kämpfe ein elementarer Bestandteil des kommenden „Scarlet Nexus“, die so erschaffen worden seien, „dass sie intuitiv und aufregend sind.“ Des Weiteren sollen Spieler in den Auseinandersetzungen „ihre eigenen stetigen Verbesserungen und ihr eigenes Wachstum im Laufe des Spiels spüren können.“

All dies seien Erfahrungswerte, die die Entwickler aus ihrer Arbeit an der „Tales of“-Serie gesammelt hätten und die das Team nun in die Produktion von „Scarlet Nexus“ einfließen lassen könne. Einige Fans fragten sich jedoch, ob eventuell noch mehr in die Entwicklung des auch für die Next-Gen-Konsolen bestätigten RPGs einfließen könnte, etwa Verbindungen zu älteren Spielen Iizukas.

Ist „Scarlet Nexus“ mit vorherigen Spielen wie „Code Vein“ verbunden?

Der „Scarlet Nexus“-Producer war zuvor unter anderem an der Entwicklung von Titeln wie „Code Vein“ oder auch „God Eater“ beteiligt, weshalb einige Fans von Iizuka wissen wollten, ob all diese Titel womöglich in einem Universum spielen. Eine Frage, die der Produzent verneinte: „‚Scarlet Nexus“ Universum ist in keiner Weise mit ‚Code Veins‘ oder ‚God Eaters‘ [Universum] verbunden und ist ein völlig neuer Titel.“

„Die Tatsache jedoch, dass die Spieler zu einem der fiktiven Charaktere werden und die Geschichte und die Perspektive der Welt aus erster Hand erleben und genießen können, ist das, was die drei Spiele gemeinsam haben.“ Abschließend sagt Iizuka noch, das für „Scarlet Nexus“ verwendete Motiv seien diesmal „Superkräfte“ und er hoffe, die Spieler können durch deren Nutzung noch tiefer in die Spielerfahrung eintauchen. „Bitte freut euch darauf.“

„Scarlet Nexus“ soll für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erscheinen. Ein genauer Veröffentlichungstermin ist noch nicht bekannt.

Freut ihr euch auf „Scarlet Nexus“?

