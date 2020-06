Scarlet Nexus: Das Next-Gen-Projekt der Tales of-Macher im neuen Trailer

Mit "Scarlet Nexus" kündigte Bandai Namco Entertainment vor wenigen Wochen ein Rollenspiel für die Konsolen der neuen Generation an. Dieses zeigt sich heute in einem frischen Trailer.

"Scarlet Nexus" erscheint unter anderem für die PS5.

Vor wenigen Wochen nutzte Bandai Namco Entertainment Microsoft Online-Event zur Xbox Series X für die offizielle Ankündigung von „Scarlet Nexus“.

Bei „Scarlet Nexus“ haben wir es mit einem Rollenspiel zu tun, das derzeit für die Hardware der neuen Generation entsteht und von den „Tales of Vesperia“-Machern entwickelt wird. Im Rahmen des Summer of Gaming 2020 von IGN nutzte Bandai Namco Entertainment die Gunst der Stunde und stellte einen frischen Trailer zu „Scarlet Nexus“ bereit, in dem auch Gameplay-Szenen aus dem Rollenspiel zu sehen sind.

Der Beginn einer neuen Ära

„Scarlet Nexus“ verfrachtet euch in eine ferne Zukunft, in der ein besonderes Hormon im Gehirn der Menschen entdeckt wird. Mit dem Hormon wird eine komplett neue Ära eingeläutet, die durch einen Angriff der „Die Anderen“ genannten Dämonen jäh erschüttert wird. Plötzlich findet sich die Menschheit in einem gnadenlosen Kampf auf Leben und Tod wieder, in dem nicht weniger als die Zukunft der menschlichen Spezies auf dem Spiel steht.

Zum Thema: Scarlet Nexus: Neue RPG-Marke für PS5 und Xbox Series X angekündigt

Da normale Waffen diesen Eindringlingen nichts anhaben können, wurden stattdessen die Menschen mit besonders ausgeprägten psychischen Fähigkeiten in den Kampf geschickt, um den Fortbestand der Menschheit zu sichern. Seitdem wird nach diesen speziellen Talenten gesucht, um sie für die Other Suppression Force, die letzte Verteidigungslinie der Menschheit, zu rekrutieren.“

„Scarlet Nexus“ befindet sich für den PC, die Xbox One, die PS4, die Xbox Series X sowie die PS5 in Entwicklung und wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin veröffentlicht.

