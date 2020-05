Scarlet Nexus: Neue RPG-Marke für PS5 und Xbox Series X angekündigt

Bandai Namco hat mit „Scarlet Nexus“ ein neues Rollenspiel-Franchise angekündigt, das von den Bandai Namco Studios unter anderem auch für die Next-Gen-Plattformen veröffentlicht werden soll. Der Titel wird für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und PC entwickelt. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest.

Rollenspiel in der Brain-Punk-Zukunft

Dafür bieten der Trailer und die Screenshots weiter unten im Artikel bereits einen ersten Blick auf das Spiel. In „Scarlet Nexus“ schlüpfen die Spieler in die Rolle von Yuito Sumeragi, der die Kraft der Psychokinese beherrscht. Die Handlung ist in der futuristischen Stadt New Himuka angesiedelt. Dort erfahren die Spieler mehr über das Geheimnis einer Brain-Punk-Zukunft, die zwischen Technologie und übernatürlichen Fähigkeiten gefangen ist.

Zum Setting wird weiter verraten: „In einer weit entfernten Zukunft wurde ein Hormon im menschlichen Gehirn entdeckt, dass den Menschen übernatürliche Kräfte verleiht und somit die Welt komplett veränderte. Der Beginn dieser neuen Ära für die Menschheit wurde durch den Angriff gefährlicher Mutanten, genannt ‚Die Anderen‘, unterbrochen, die es auf die Gehirne der Menschen abgesehen haben.“

Normale Waffen können diesen Mutanten nichts anhaben, weshalb nur Menschen mit besonders starken psychischen Fähigkeiten in den Kampf geschickt, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Die Menschen suchen seither neue Mitglieder für die sogenannte Other Suppression Force, die als letzte Verteidigungslinie der Menschheit dient.

Zum Thema: Neue Trademarks: Hinweise auf kommende Spiele von Capcom, Bandai Namco und Natsume Atari

Die kreativen Köpfe hinter „Tales of Vesperia“ erzählen mit „Scarlet Nexus“ eine komplexe Geschichte, rund um Beziehungen, Mut und Tapferkeit. Mit Hilfe der Psychokinese-Fähigkeiten wird die Welt in diesem Spiel zu einem wichtigen Werkzeug, da beispielsweise Teile der Umgebung angehoben werden können, um sie zu zerbrechen und zu werfen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Scarlet Nexus