Call of Duty Modern Warfare & Warzone: Neues Playlist-Update und Tomogunchi Turbo stehen bereit

Ab sofort stehen neue Playlist-Updates zu "Call of Duty: Modern Warfare" beziehungsweise "Call of Duty: Warzone" bereit. Wir verraten euch, auf welche Inhalte ihr euch im Detail freuen dürft.

"Call of Duty: Modern Warfare" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

In regelmäßigen Abständen versehen die Entwickler von Infinity Ward die beiden Shooter „Call of Duty: Modern Warfare“ beziehungsweise „Call of Duty: Warzone“ mit neuen Inhalten.

Wie das US-Studio bekannt gab, steht zu beiden Titeln mit sofortiger Wirkung ein Playlist-Update bereit, mit dem für frischen Wind gesorgt werden soll. Während sich „Call of Duty: Modern Warfare“-Spieler beispielsweise auf den „Season 5 Moshpit“ freuen dürfen, gesellt sich in „Call of Duty: Warzone“ „Plunder: Blood Money“ hinzu.

Welche Inhalte im Rahmen der heutigen Playlist-Updates im Detail geboten werden, verrät euch ein Blick auf die folgende Übersicht.

Call of Duty: Modern Warfare

Cyber Attack Pro

Face-Off (auf Gunfight maps)

Gunfight Blueprints

Season 5 Moshpit

Call of Duty: Warzone

Entfernt „Plunder Quads“, „Solos Buy Back“

Fügt „Plunder: Blood Money“ hinzu

Fügt „BR Solos“ hinzu

Abschließend wiesen die Macher von Infinity Ward darauf hin, dass im Ingame-Store mit sofortiger Wirkung das sogenannte „Tomogunchi Turbo“ bereit steht. Was es mit diesem im Detail auf sich hat, verrät euch der angehängte Trailer.

„Call of Duty: Modern Warfare“ und „Call of Duty: Warzone“ sind für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erhältlich.

