PS5: Sony verspricht das beste Lineup der PlayStation-Geschichte

In wenigen Monaten könnt ihr auf der PS5 die ersten Spiele in Angriff nehmen. Und sollte Sony nicht zu viel versprechen, dann erwartet euch das beste Lineup der PlayStation-Geschichte.

"Spider-Man: Miles Morales" zählt zu den Launch-Spielen der PS5.

Im vierten Quartal des laufenden Jahres möchte Sony die PS5 auf den Markt bringen. Über den Erfolg einer Konsole entscheidet nicht zuletzt die Auswahl an Spielen. An dieser Stelle sieht sich Sony hervorragend aufgestellt. In einem Interview versprach Eric Lempel, SVP & Head of Global Marketing bei Sony Interactive Entertainment, sogar das bisher beste Lineup in der Geschichte von PlayStation.

„Die Inhalte, die im Launch-Fenster und darüber hinaus zu sehen sein werden, sind unglaublich spannend. Ich würde sagen, dass dies das beste Lineup ist, das wir je in der Geschichte von PlayStation gesehen haben“, so Lempel. Die Inhalte stammen von den eigenen Worldwide Studios „und den Publishern auf der ganzen Welt.“

Zahlreiche Spiele für PS5 in Arbeit

Zum Launch der PS5 bekommt ihr Spiele wie „Spider-Man: Miles Morales“ und „Astro’s Playroom“. Außerdem wurden Third-Party-Games wie „Bugsnax“ und „Assassin’s Creed Valhalla“ für die Markteinführung bestätigt. In der Entwicklung befinden sich ebenfalls Projekte wie „Gran Turismo 7“, ein neues „Ratchet & Clank“, ein Remake von „Demon’s Souls“ und „Horizon Forbidden West“.

Weitere Enthüllungen sollen folgen: „Wir haben einige dieser Inhalte enthüllt. Und es werden natürlich noch weitere folgen. Aber die Art und Weise, wie die Entwickler sich mit dieser Plattform beschäftigen und diese neuen Erfahrungen mit bekannten und unbekannten IPs schaffen können, ist unglaublich aufregend“, so Lempel weiter.

Sony startete am heutigen Donnerstag die PS5-Werbekampagne, in deren Rahmen zunächst ein Trailer enthüllt wurde. In einem Statement zur Kampagne sagte Lempel, dass diese aufgrund der anhaltenden Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie „eine massive Herausforderung an allen Fronten“ sei.

„Das Schöne ist, dass wir an einem Strang ziehen. Und zwar an allen Fronten“, so seine weiteren Worte. Zugleich versprach Lempel, dass am PS5-Launch in diesem Jahr nicht gerüttelt wird. „Wir werden dieses Jahr starten – das wird geschehen.“

Zum Thema

Ein Bericht von Bloomberg, der auf einer anonymen Quelle basiert, legt nahe, dass Sony im August die „nächste Ankündigung“ bezüglich der PlayStation 5 machen wird. Offen sind weiterhin der Release-Termin und die Preise der beiden PS5-Editions.

