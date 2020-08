PS5 & Xbox Series X: Launch im November? Insider bringt Termine & Preise ins Gespräch

PS5: Erscheint die Konsole im November?

Im Laufe des diesjährigen Weihnachtsgeschäfts werden Sony Interactive Entertainment und Microsoft mit der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X die neue Konsolen-Generation einläuten.

Zum Leidwesen der Spieler waren die Verantwortlichen von Sony Interactive Entertainment bisher allerdings nicht bereit, konkrete Angaben zur Markteinführung der PS5 zu machen. Microsoft ließ sich immerhin entlocken, dass die Xbox Series X im November 2020 den Weg in die Regale der Händler findet. Für frische Spekulationen sorgt aktuell der Insider Roberto Serrano, der mit seinen Aussagen in der näheren Vergangenheit meist richtig lag.

Preise von bis zu 499 Euro?

Laut Serrano wird Microsoft den Anfang machen und die Xbox der neuen Generation in der ersten Novemberwoche veröffentlichen – genauer gesagt am 5. (Xbox Series S) und 6. November 2020 (Xbox Series X). Während sich der Preis der Xbox Series X auf 499 US-Dollar beziehungsweise Euro belaufen soll, gibt Serrano den Preis der Xbox Series S mit 299 US-Dollar beziehungsweise Euro an. Bei der Xbox Series S haben wir es mit einem leistungsschwächeren Modell der Xbox Series X zu tun, mit dem Microsoft auf eine Darstellung in 1440p abzielt und den Spielern einen kostengünstigen Einstieg in die neue Konsolen-Generation ermöglichen möchte.

Kommen wir zur PlayStation 5, die bekanntermaßen ebenfalls in zwei unterschiedlichen Versionen erscheint. Wie Serrano ausführte, schlägt die Standard-Ausgabe der PS5 ebenfalls mit 499 US-Dollar oder Euro zu Buche. Die Digital-only-Fassung der PlayStation 5, bei der auf ein optisches Laufwerk verzichtet wurde, soll laut dem Insider für 399 US-Dollar/Euro erhältlich sein. Die Markteinführung der beiden PS5-Modelle wird demnach am 13. November 2020 erfolgen.

Offizielle Bestätigungen stehen noch aus

Beachtet aber bitte, dass die Angaben Serranos bisher weder von Sony Interactive Entertainment noch von Microsoft kommentiert oder gar bestätigt wurden. Somit bleibt abzuwarten, ob zumindest die „großen“ Modelle der PS5 sowie der Xbox Series X in der Tat zum gleichen Preis ins Rennen geschickt werden. Unklar ist zudem, wann sich die beiden Entertainment-Riesen endlich dazu entschließen, hinsichtlich der Markteinführung der neuen Konsolen endlich näher ins Detail zu gehen.

Für Roberto Serrano spricht die Tatsache, dass er sich zuletzt als verlässliche Quelle einen Namen machte und beispielsweise die „State of Play“-Episode am 6. August 2020 korrekt vorhersagte. Auch mit dem Termin zum großen PS5-Online-Event am 11. Juni 2020, das von Sony Interactive Entertainment zur Enthüllung verschiedener PS5-Titel und der PS5-Hardware genutzt wurde, lag der Industrie-Insider richtig.

