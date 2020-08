Xbox Series S: 4 Teraflops, Verzicht auf ein Laufwerk und mehr – Unbestätigte Spezifikationen aufgetaucht

Die Xbox Series X erscheint im November 2020.

Nach wie vor lässt die offizielle Ankündigung der Xbox Series S, die in den vergangenen Monaten auch unter dem Codenamen „Lockhart“ durch die Gerüchteküche geisterte, auf sich warten.

Während Microsoft zu diesem Thema weiter schweigt, erreichte uns heute eine unbestätigte Übersicht über die Hardware-Spezifikationen der Xbox Series S. Dieser lässt sich unter anderem entnehmen, dass Microsoft bei der kleinen Schwester der Xbox Series S in der Tat eine Darstellung der Spiele in der 1440p-Auflösung anpeilt.

Darüber hinaus ist von vier Teraflops an Leistung, einem zehn Gigabyte großen DDR6-Arbeitsspeicher, einer SSD sowie einer Navi RDNA 2.0-GPU die Rede. Weiter heißt es, dass bei der Xbox Series S auf ein optisches Laufwerk verzichtet wird. Da gleichzeitig eine Abwärtskompatibilität zu allen Xbox One-Titeln sowie zahlreichen Xbox 360- und Xbox-Klassikern versprochen wird, dürfte sich natürlich die Frage stellen, ob es Käufern der Xbox Series S möglicherweise ermöglicht wird, ihre Disc-Spiele gegen die entsprechenden digitalen Pendants einzutauschen.

Zum Thema: Xbox Series S: Geleakte Verpackung des Controllers bestätigt das kleinere Modell

Sollte dies nicht der Fall sind, könnten sich potenzielle Käufer der Xbox Series S mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass sie lediglich in einer digitalen Fassung erworbene Spiele über die Abwärtskompatibilität der Xbox Series S spielen können. Unter dem Strich soll den Spielern mit dem System ein günstiger Einstieg in die neue Konsolen-Generation ermöglicht werden – inklusive der Unterstützung von Ray-tracing, wie Insider meinen.

So lange Microsoft die Xbox Series S nicht offiziell ankündigt, sollten die Angaben zur Hardware der Konsole vorerst natürlich mit der nötigen Vorsicht genossen werden. Aktuellen Berichten zufolge könnte die finale Enthüllung der Xbox Series S im Laufe der nächsten Woche über die Bühne gehen. Über den Preis des Systems kann aktuell ebenfalls nur spekuliert werden.

Zum Thema: Xbox Series S: Erste Details zu den Features des Lockhart-Modells durchgesickert?

Analysten gehen davon aus, dass der Preis der Xbox Series X zwischen 499 und 599 US-Dollar beziehungsweise Euro liegen könnte, während sich der Preis der Xbox Series S irgendwo zwischen 249 und 349 US-Dollar oder Euro einpendelt. Offiziell bestätigt wurde bisher nur, dass die Xbox Series X im November 2020 den Weg auf den Markt findet.

Sollte Microsoft endlich Nägel mit Köpfen machen und handfeste Details zur Xbox Series S nennen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

so @TweakTown did a great overview of Xbox Series X and Xbox Series S specs. Here’s one of the missing gaps 😉

20 CUs @ 1.550Ghz pic.twitter.com/S4qABfUOOx

— Tom Warren (@tomwarren) August 18, 2020