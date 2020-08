PS5: Konsole und DualSense im ersten TV-Spot beworben

In diesen Stunden geistert ein erster TV-Spot zur PlayStation 5 durch das Netz. Dieser ist für den ungarischen Markt gedacht und rückt die exklusiven Features des DualSense-Controllers in den Mittelpunkt.

Die PS5 erscheint Ende 2020.

Nach wie vor ist Sony Interactive Entertainment nicht gewillt, genauer auf die nahende Markteinführung der PlayStation 5 einzugehen.

Daher steht weiterhin in den Sternen, wann und zu welchen Preisen die beiden Modelle der PS5 im Endeffekt ins Rennen geschickt werden. Allem Anschein nach könnte das japanische Unternehmen aber schon in Kürze Nägel mit Köpfen machen. Darauf deutet zumindest ein erster TV-Spot zur PlayStation 5 hin, der uns am heutigen Donnerstag Mittag erreichte.

DualSense soll für eine ganz neue Spielerfahrung sorgen

Der besagte TV-Spot ist für den ungarischen Markt gedacht und rückt die Features des DualSense-Controllers in den Mittelpunkt. Mit dem neuen Controller der PlayStation 5 möchte es Sony Interactive Entertainment den Entwicklern ermöglichen, für eine noch dichtere Atmosphäre zu sorgen und euch mit Features wie dem haptischen Feedback oder den adaptiven Triggern förmlich in die Spiele hineinzuziehen.

Wie Sony Interactive Entertainment vor ein paar Wochen bekannt gab, wird die PlayStation 5 in zwei verschiedenen Varianten erscheinen. Neben einem klassischen Modell wird auch eine Digital-only-Variante angeboten, die ohne ein optisches Laufwerk und daher wohl zu einem günstigeren Preis ins Rennen geschickt wird.

Aktuellen Berichten zufolge wird die PlayStation 5 Mitte November veröffentlicht und zu Preisen von 499 (klassisch) und 399 (digital-only) Euro beziehungsweise US-Dollar angeboten. Dies möchte zumindest der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Roberto Serrano in Erfahrung gebracht haben. Offiziell bestätigt wurde das Ganze bisher allerdings nicht.

