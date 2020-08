Forum Signatur: Offizielle Tools mit Vorlagen zu The Last of Us Part 2 und Ghost of Tsushima

Sony hat zwei Tools veröffentlicht, die euch dabei behilflich sind, Foren-Signaturen zu erstellen. Sie basieren auf "The Last of Us Part 2" und "Ghost of Tsushima".

"The Last of Us Part 2" zählt neben "Ghost of Tsushima" zu den letzten großen Spielen der PS4.

In Zeiten von Social-Media-Giganten wie Facebook, Instagram und Tiktok wirken klassische Foren wie ein Relikt aus längst vergessenen Tagen. Gänzlich verschwunden sind sie allerdings noch nicht und werden von Nutzern, sich sich intensiver mit einem Thema beschäftigen möchten, nach wie vor regelmäßig aufgesucht.

Baut euch eine Forum-Signatur

Genutzt werden von den Teilnehmern oft sogenannte Signaturen. Dabei handelt es sich um Texte und Bilder, die den Beiträgen eine individuelle Note verleihen sollen. Spieler, die mit Photoshop und Co nicht allzu sehr vertraut sind, können bei der Erstellung auf zwei Generatoren von Sony setzen. Sie sind dabei behilflich, eine Foren-Signatur zu erschaffen, die auf „The Last of Us Part 2“ oder „Ghost of Thsushima“ basiert. Nachfolgend haben wir die Tools für euch verlinkt:

Zunächst wählt ihr ein passendes Bild aus und klickt auf „Weiter“. Im Anschluss könnt ihr eure Signatur individualisieren, beispielsweise mit einer von euch favorisierten Schriftart, deren Farbe und Größe ihr anpassen dürft. Zudem könnt ihr einen passenden Text eingeben und das Ganze speichern.

Zum Einsatz bringen könnt ihr eure neu erstellte Signatur beispielsweise im Forum von PLAY3.de, für das ihr euch hier registriert. Solltet ihr die Social-Media-Angebote vorziehen: Fündig werdet ihr auf unserer offiziellen Facebook-Seite und der dazugehörigen Gruppe, die sich PS5- und PS4-Themen annimmt.

