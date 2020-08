Call of Duty Black Ops – Cold War: Open Beta und Vorbesteller-Boni – Dataminer entdecken Details

Kurz vor der offiziellen Enthüllung wurden Dataminer fündig und fanden Hinweise, die sich auf die Open Beta und die Vorbesteller-Boni von "Call of Duty Black Ops - Cold War" beziehen. Der Shooter wird in dieser Woche angekündigt.

Einmal mehr steht der Kalte Krieg im Fokus.

In dieser Woche wird mit „Call of Duty Black Ops – Cold War“ ein neuer Teil der populären Shooter-Reihe enthüllt. Während die offiziellen Details noch ausstehen, konnte in der vergangenen Woche ein Blick auf eine Grafik geworfen werden, die verdeutlicht, in welche Richtung es geht.

Inzwischen folgten ein paar weitere Hinweise, die sich weniger dem Spiel ansich widmen, sondern verraten, auf welche Vorbesteller-Boni und Freischaltungen sich frühe Käufer des Titels einstellen können.

Früher Zugang zur Open Beta

So haben Dataminer Indizien entdeckt, die für eine bevorstehende Beta sprechen. Die Informationen besagen, dass Spieler, die „Black Ops Cold War“ vorbestellen, einen frühen Zugang zur Open Beta erhalten können, ähnlich wie bei „Modern Warfare“.

Zunächst wurden keine Details zum Zeitpunkt oder zu den Inhalten der Testphase entdeckt. Die im vergangenen Jahr veranstaltete Beta zu „Modern Warfare“ fand im September statt. Doch aufgrund der recht späten Enthüllung des diesjährige Spiels wird spekuliert, dass die Beta zu einem anderen Zeitpunkt stattfinden könnte. Nach der offiziellen Enthüllung von „Call of Duty Black Ops – Cold War“ in dieser Woche werden wir wohl etwas schlauer sein.

Darüber hinaus wurden in den Daten von „Modern Warfare“ Bonusinhalte entdeckt, die mit „Call of Duty Black Ops – Cold War“ freigeschaltet werden könnten. Dazu zählen ein „Confrontation Weapons Pack“ und ein „Woods Operator-Paket“, die sich unter anderem mit Sprachdateien bemerkbar machten.

Es sieht so aus, als würden die Inhalte zu einem bislang nicht bekannten Zeitpunkt in „Warzone“, das auch eng mit „Call of Duty Black Ops – Cold War“ verknüpft sein wird, freigeschaltet. Dass Frank Woods in diesem Titel auftauchen wird, spekulieren die Fans schon länger.

Zum Thema

Außerdem wurden zusätzliche Inhalte für verschiedene Ausgaben von „Call of Duty Black Ops – Cold War“ entdeckt. Erwähnt werden ein „Season 1 Battle Pass Bundle“ und ein „Land, Air and Sea Pack“.

Die Vorbesteller-Boni in der Übersicht:

Woods Operator-Paket

Season 1 Battle Pass

„Confrontations“-Waffenpack

„Land, Sea and Air“-Pack

Die offizielle Enthüllung von „Call of Duty Black Ops – Cold War“ ist für Mittwoch, den 26. August 2020 angesetzt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War