Fall Guys: Neues Update mit Anpassungen und Fehlerbehebungen in dieser Woche

"Fall Guys: Ultimate Knockdown" ist unter anderem für die PlayStation 4 erhältlich.

Sicherlich auch bedingt durch die Tatsache, dass der Titel kostenlos über PlayStation Plus angeboten wird, entwickelte sich „Fall Guys: Ultimate Knockdown“ in den vergangenen Wochen zu einem der aktuell beliebtesten Multiplayer-Titel.

Wie die Entwickler von Mediatonic bekannt gaben, bereitet das Studio aktuell die Veröffentlichung eines neuen Updates vor, das im Laufe der Woche für den PC und die PlayStation 4 veröffentlicht wird. Offiziellen Angaben zufolge dürfen sich die Spieler von „Fall Guys: Ultimate Knockdown“ auf kleinere Fehlerbehebungen und Optimierungen freuen.

Unter anderem sollen die Fehler behoben werden, die vereinzelt dazu führen konnten, dass die Outfits der Charaktere nicht wie vorgesehen angezeigt werden. Darüber hinaus wird auf der PlayStation 4 die Möglichkeit geboten, die Steuerung zu invertieren. Auch die fünf häufigsten Ursachen, die zu unkontrollierten Abstürzen führen konnten, wurden laut den Entwickler von Mediatonic in Angriff genommen.

Zum Thema: Fall Guys: Season 2 wird in der nächsten Woche enthüllt

Welche Neuerungen und Verbesserungen sonst noch auf euch warten, verrät euch ein Blick auf den angehängten Changelog. Ergänzend zum Update in dieser Woche steht schon jetzt der P-Body-Skin aus „Portal 2“ bereit und kann verwendet werden.

„Fall Guys: Ultimate Knockdown“ ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich. Laut dem Analysten und Industrie-Insider Daniel Ahmad befindet sich zudem eine Umsetzung für die Mobile-Plattformen in Arbeit, die bisher allerdings nur für den chinesischen Markt geplant sein soll.

We’ve got a patch that’s almost ready to go – will hopefully drop it in the next week!

I’m really excited about this one as it’s got lots of the things you’ve been asking us for!

Shout yourself out in the replies if you spot something you requested!

😙👌 pic.twitter.com/dFF84JvC0I

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 23, 2020