Fall Guys: Season 2 wird in der nächsten Woche enthüllt

Vor wenigen Wochen veröffentlichten Devolver Digital und Mediatonic das Multiplayer-Spiel „Fall Guys: Ultimate Knockout“ für die PlayStation 4, die Xbox One und den PC. Seitdem kämpfen die Spieler in mehreren Minispielen um den Sieg, um letztendlich die begehrte Krone abzustauben. Schließlich kann nur ein Sieger in diesem einzigartigen Battle Royale-Titel auf das Treppchen steigen.

Die Spieler werden nicht enttäuscht sein

Allerdings bieten die Entwickler auch eine Auswahl an Gegenständen, die sich die Spieler in der ersten Season verdienen können. Wer etwas Zeit in „Fall Guys: Ultimate Knockout“ verbringt, kann sich somit neue Outfits, Emotes, Siegesposen und mehr freischalten. Zudem haben de Entwickler bereits die zweite Season an neuen Inhalten geplant, damit die Spieler auch langfristig an das Spiel gebunden werden.

In der kommenden Woche wird auch die Opening Night Live stattfinden, um die Gamescom zu eröffnen. Der Produzent und Moderator Geoff Keighley hatte vor kurzem bereits bestätigt, dass mehr als 20 Spiele auf der Liveveranstaltung vorgestellt werden. Nun hat Keighley auch mitgeteilt, dass eines dieser Spiele „Fall Guys: Ultimate Knockout“ sein wird.

Mehr zum Thema: Fall Guys – Frisches Update entfernt aufeinanderfolgende Team-Spiele

Die Entwickler werden einen Trailer präsentieren, um einen ersten Ausblick auf die zweite Season zu gewähren. Somit sollte man bereits erfahren, ob in der zweiten Season auch neue Minispiele den Weg ins Spiel finden werden. Sobald weitere Informationen enthüllt werden, bringen wir euch auf den aktuellen Stand.

Die Opening Night Live wird am kommenden Donnerstag, den 27. August 2020 stattfinden. Um 19:30 Uhr beginnt die Preshow, woraufhin von 20 Uhr bis 21:30 Uhr die Hauptveranstaltung über die Bühne geben wird. Im Rahmen einer Aftershow wird man den Abend ausklingen lassen.

Zuletzt hatte Mediatonic bereits ein serverseitiges Update veröffentlicht, um noch einmal einige Änderungen an „Fall Guys: Ultimate Knockout“ vorzunehmen. Unter anderem wurden die aufeinanderfolgenden Team-Spiele entfernt, sodass die Willkür etwas eingedämmt wird. Ob eines Tages auch eine vollständige Solo-Spielliste erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.

I saw a rough trailer yesterday that @FallGuysGame showed me and you will not he disappointed!! — Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 21, 2020

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Fall Guys: Ultimate Knockout