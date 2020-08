Ghostrunner: Ein Trailer und frisches Gameplay zum rasanten Cyberpunk-Abenteuer

"Ghostrunner" erscheint unter anderem für die PS4.

Zusammen mit dem Publisher All In! Games arbeiten die Indie-Entwickler von One More Level am First-Person-Action-Titel „Ghostrunner“.

Im Rahmen der diesjährigen Gamescom stellten die beiden Unternehmen einen Teaser-Trailer bereit, mit dem noch einmal Lust auf mehr gemacht werden soll. Darüber hinaus lässt sich dem besagten Teaser-Clip entnehmen, dass wir uns Mitte des kommenden Monats auf weitere Details zu „Ghostrunner“ freuen dürfen. Genauer gesagt am 15. September 2020.

Gameplay-Video liefert frische Eindrücke

Neben dem neuen Teaser-Trailer wurde auch ein weiteres Gameplay-Video zu „Ghostrunner“ zur Verfügung gestellt. Dieses ermöglicht euch einen Blick auf die spielerische Umsetzung des rasanten Cyberpunk-Abenteuers und verdeutlicht, dass der Protagonist im neuen Werk von One More Level alles Andere als zimperlich zur Sache geht.

Zum Thema: Ghostrunner: Cyberpunk-Abenteuer im kommentierten Gameplay-Video präsentiert

„Erklimme den letzten verbliebenen Unterschlupf der Menschheit, eine riesige Turmstadt namens Ascend. Der Turm ist von Gewalt, Armut und Chaos gezeichnet. Besiege deine Feinde, entdecke die Geheimnisse dieser Superstruktur sowie deinen eigenen Ursprung und erhalte die Macht, den Keymaster herauszufordern“, heißt es zur Geschichte.

„Ghostrunner“ befindet sich für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 in Arbeit. Einen konkreten Releasetermin ließen sich die Verantwortlichen bisher nicht entlocken.

