PS5 gegen Xbox Series X: Warum Exklusivität den Sieger macht

Im November erscheint die Xbox Series X und im gleichen Zeitraum wahrscheinlich auch die Playstation 5. Dass Sony und Microsoft sehr unterschiedliche Strategien vor der Markteinführung ihrer Next-Generation-Konsolen fahren, ist bekannt. Und dennoch könnten die Vorzeichen für die beiden neuen Hardware-Plattformen kaum unterschiedlicher sein.

Den Kampf der Konsolen entschied nämlich zuletzt Sony Playstation eindeutig für sich und dominierte mit weit über 110 Millionen verkauften Einheiten gegenüber rund 48 Millionen verkauften Xbox One. Kein Wunder also, dass Sony der alten Fußballerweisheit „Never change a winning team“ folgt und für die PS5 vor allem auf Exklusivspiele und Zeitexklusivität setzt. Denn genau das hat ja in der Vergangenheit stets zum Erfolg geführt!

Microsoft strauchelt über „Halo Infinite“

Smart Delivery, Abwärtskompatibilität, „Halo Infinite“ – Vor ein paar Wochen war die Xbox-Welt noch in Ordnung. Microsoft platzierte geschickte Strategiespitzen und spielte der Community beispielsweise mit Features wie weiter nutzbaren Xbox-One-Controllern in die Karten. Man machte genau das Gegenteil von dem was Sony für die Playstation 5 plante und zeigte so, dass die Xbox Series X einen anderen Weg gehen würde.

Doch dann folgte am 23. Juli 2020 das Xbox Showcase und die Gameplay-Enthüllung von „Halo Infinite“. Die Marke „Halo“ ist seit der ersten Xbox-Generation einer der Systemseller für Microsoft und genau deshalb war „Halo Infinite“ für die Xbox Series X so wichtig. Doch die Gameplay-Demo sorgte nicht für die erhoffte Euphorie. Ganz im Gegenteil, es hagelte Kritik. Speziell technisch hinkte das Gezeigte den Erwartungen weit hinterher. War es schlecht? Nicht wirklich! Aber war es Next-Gen? Garantiert nicht!

In der Folge überschlugen sich die Ereignisse: Erst ruderte 343 Industries zurück und erklärte, dass es sich um eine alte Version des Spiels handle. Dann folgt die Release-Verschiebung des Science-Fiction-Shooters auf das Jahr 2021 und damit die Streichung von „Halo Infinite“ aus dem Launch-Lineup der Xbox Series X. Zuletzt gab es sogar Gerüchte, dass die Variante für Xbox One komplett gecancelt werden könnte. Diese wurde inzwischen dementiert.

Xbox Series X ohne „Halo Infinite“ zum Start. Das sind schlechte Nachrichten für Microsofts neue Konsolengeneration!

Playstation, bleib bei deinen Leisten!

Sony auf der anderen Seite spielt seinen Stiefel scheinbar souverän runter: Der erste Trailer zum Dualsense-Controller ging online. Neues Gameplay-Material zu etwa „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist ebenfalls da. Und auch sonst scheinen gerade die Exklusivspiele einmal mehr im Mittelpunkt von Sony Playstation zu stehen.

Anstatt sich also auf Nebenschauplätze einzulassen, bleibt man dem alten Motto „For The Players“ treu und konzentriert sich auf die Spiele. Genau DAS machte jede Playstation-Generation zum Platzhirsch. „Exklusivspiele sind so wichtig wie noch nie“, erklärte auch Simon Rutter, Vize-Präsident von Sony Playstation Europe.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“, „Gran Turismo 7“, „Spider-Man: Miles Morales“ und „Horizon: Forbidden West“ – Alles Exklusivspiele, alles große Namen. Garantiert nicht alle zum Launch. Aber sie vermitteln ein Gefühl von etwas Besonderem für die ersten Jahre der neuen Konsolengeneration. Und dank neuer Zeitexklusivitätsdeals wird die Playstation 5 auch bei Multiplattformspielen häufiger die Nase vor Xbox Series X vorne haben.

Machen „Exclusives“ auch im Jahr 2020 den Unterschied?

Wir haben es bereits angedeutet: Die Strategien von Sony und Microsoft könnten kaum unterschiedlicher sein. Microsoft setzt den Fokus stark auf den Xbox Game Pass und den Aufbau einer großen Plattform, die Current- und Next-Gen verbindet. Sony sucht – wie immer – dagegen den härteren Cut. Wie immer.

Aber so hart das klingen mag: Genau so bringst du Leute zum Kauf neuer Hardware. Mit dem Gefühl, dass sie etwas verpassen könnten. Und es mag sich albern anhören, aber nur so kreiert man auch eine gewisse Vorfreude. Als Videospieler möchten wir doch dieses Gefühl bekommen, etwas Neues und Besonderes zu erleben. Eine neue Konsole soll sich entsprechend auch wie ein Evolutionssprung anfühlen. Wenn wir aber wissen, dass die Games unseres neuen Spielzeugs auch auf anderen oder gar älteren Systemen laufen, dann schmälert das vielleicht nicht die Vorfreude, aber nimmt doch einen Teil des Zaubers.

Exklusivspiele waren über die vergangenen 25 Jahre ein Kaufgrund für die vier bislang veröffentlichten Playstation-Systeme: „Gran Turismo“, „God of War“, „Uncharted“, „The Last of Us“ – Die Liste ist lang und zieht sich vor allem über alle Plattformen. Technischer Fortschritt und die Unterstützung neuer Endgeräte wie es etwa Microsoft mit der Xcloud-Integration in den Xbox Game Pass macht, sind schmückendes Beiwerk. Doch Exklusivspiele verkaufen die Systeme – auch im Jahr 2020 und in den Folgejahren.

