PS5: Das sind die fünf wichtigsten Exklusivspiele der neuen Konsole

Die PS5 erscheint im vierten Quartal 2020.

„Exklusivspiele sind so wichtig wie niemals zuvor“, erklärte Simon Rutter, Vice Executive Director bei Sony, im Juli noch gegenüber The Guardian. Während Microsoft auf die neuen Vertriebswege und Streaming-Services Wert legt, verfolgt Sony den klassischen Weg und setzt vor allem auf Exklusivtitel und zeit-exklusive Spiele. Dieser Unterschied in der Konzeption von Playstation 5 und Xbox Series X wurde bereits sehr früh deutlich.

Aber was sind eigentlich die stärksten Pferde im PS5-Stall? Wir stellen fünf Titel vor, die im Kampf der Konsolen den Unterschied machen könnten. Schreibt uns gerne in die Kommentare, auf welche Exklusivspiele ihr euch besonders freut. Und jetzt geht’s ab mit den Top 5 Exklusiv-Games für die Playstation 5.

Honorable Mentions

Bevor wir mit dem eigentlichen Rundown loslegen, möchten wir die bereits angesprochenen zeit-exklusiven Spiele noch kurz hervorheben. Denn wie sich in den letzten Wochen herausstellte, wird Zeit-Exklusivität in der nächsten Konsolengeneration deutlich häufiger vorkommen als noch zuletzt.

So werden etwa das Actionspiel „Godfall“, das Abenteuer „Ghostwire Tokyo“ oder „Kena: Bridge of Spirits“ zunächst für Playstation 5 und erst danach für andere Konsolen erhältlich sein. Hier gibt es also einiges, auf das sich Sony-Anhänger als Erstes freuen dürfen. Von Lizenz-Winkelzügen wie etwa im Falle von Spider-Man in „Marvel’s The Avengers“ wollen wir an dieser Stelle übrigens erst gar nicht anfangen!

Und natürlich dürfen wir an dieser Stelle auch nicht das lang erwartete Remake zu „Demon’s Souls“ vergessen. Das Spiel ist für Hardcore-Gamer gemacht und dürfte bei diesen auch entsprechend einschlagen.

Ratchet & Clank: Rift Apart

2016 erschien noch das PS4-Remake zu „Ratchet & Clank“ – anlässlich des Starts des Kinofilms. Insomniac Games‘ sympathisch-witzige Actionserie mauserte sich im Verlauf der Jahre vom Publikumsfavoriten zum Playstation-Maskottchen. Ratchet und sein Roboterkumpel Clank garantierten bis dato stets kunterbunten Ballerspaß, kniffelige Plattformrätsel und vor allem ganz viel Humor.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ wird definitiv Gebrauch von der stärkeren Hardware und im Speziellen von dem Tempo der SSD-Festplatten machen. Das Spiel soll nämlich die Grenzen von Raum und Zeit ordentlich durcheinander bringen, sodass in Sekundenbruchteilen neue Welten vor euch liegen. Hinzu kommt die bereits in den ersten Gameplay-Passagen präsentierte Masse an Gegnern, Explosionen und umher fliegenden Objekten.

Das Spiel soll zudem auch die neuen Funktionen des Dualsense-Controllers in Form der adaptiven Trigger sowie die 3D-Audio-Funktionen der PS5 ausnutzen. „Ratchet & Clank: Rift Apart“ ist somit sowohl Familienspiel als auch Technik-Spektakel für Freunde großer Action-Feuerwerke.

Spider-Man: Miles Morales

„Marvel’s Spider-Man“ war 2018 die beste Superhelden-Umsetzung seit (gefühlten) Ewigkeiten. Entwickler Insomniac Games brachte die Comic-Vorlage hervorragend mit einer offenen Spielwelt und bisweilen knackig schweren Kämpfen in Einklang. Kein Wunder, dass daraus im Zuge des Hypes um den Kino-Blockbuster „Avengers“ ein Riesenhit wurde.

Mit „Spider-Man: Miles Morales“ setzt Insomniac nun diese bereits bewährte Grundformel fort. Mit neuem Helden, frischen Fertigkeiten und einer neuen Story. „Spider-Man: Miles Morales“ soll dank der stärkeren Hardware auf 4K und 60 Frames Per Second laufen.

Wieso das Spiel für die PS5 wichtig ist? Weil der Vorgänger bereits ein Hit war und Spider-Man zu den beliebtesten Superhelden aller Zeiten gehört. Die Quasi-Fortsetzung zum 2018er-Abenteuer ist damit ein sicherer Publikumsmagnet in allen Zielgruppen und dürfte angesichts des Vorgängers an dessen Qualitäten anschließen.

Sackboy: A Big Adventure

Wo wir gerade bei familientauglichen Spielen sind, kommt „Sackboy: A Big Adventure“ natürlich genau richtig. Der kleine Held aus „LittleBigPlanet“erhält sein eigenes Abenteuer. In den früheren Ablegern stand vor allem der kreative Level-Baukasten im Mittelpunkt. In „Sackboy: A Big Adventure“ dürfte es dagegen die Koop-Funktionalität sein.

Das Geschicklichkeitsspiel wird sowohl online als auch offline mit Freunden spielbar sein. Die Levels variieren dabei vom klassischen Plattformer bis hin zu kleineren Action-Passagen. Der Look von „Sackboy: A Big Adventure“ ist in Sachen Niedlichkeit kaum zu überbieten.

Einen Releasetermin gibt es bislang – wie bei den meisten hier aufgeführten Titeln – nicht.

Gran Turismo 7

Der Erfolg der Marke Playstation und der Rennspielserie „Gran Turismo“ sind eng miteinander verknüpft. Diese Beziehung begannt 1997 mit dem ersten „Real-Driving Simulator“ und fand zuletzt mit „Gran Turismo 6“ seinen vorläufigen Höhepunkt. „Gran Turismo“ reizte stets die aktuelle Hardware aus und wagte gerade in Bezug auf Online-Gameplay einige Schritte nach Vorne.

Der siebte Serienableger könnte einen Neustart für den Klassiker darstellen. Nicht nur technisch dürfte Polyphony Digital hier am ausgereiftesten Teil bislang schrauben, doch bisherige Gameplay-Szenen lassen auch auf einige handfeste Innovationen in der Karriere und den übrigen Modi hoffen.

Vor allem aber zeigen Sony und Polyphony Digital mit der sehr frühen Ankündigung von „Gran Turismo 7“, dass man hier auch für die Zukunft plant, ohne die Vergangenheit aus dem Auge zu verlieren. Schließlich ist die Rennspielserie gerade für den Online-Betrieb und die GT Academy zu einer der wichtigsten Marken herangewachsen.

Horizon 2: Forbidden West

Und dann wäre da natürlich noch „Horizon: Forbidden West“. Mit dem ersten Teil der Science-Fiction-Reihe etablierte sich Entwickler Guerilla Games endgültig an der AAA-Spitze. „Horizon: Zero Dawn“ verband fantastische Grafik, kunstvolles Artdesign und eine toll umgesetzte Open-World-Spielmechanik miteinander. Eine neue IP innerhalb des Playstation-Kosmos‘ war geboren.

Zum Thema

Auch im zweiten Teil übernimmt Heldin Aloy die Hauptrolle. Allerdings trifft sie diesmal auf eine größere und vor allem belebtere Welt. Die für „Horizon“ charakteristischen Maschinenwesen bekommen nicht nur häufiger Nachwuchs, natürlich erwarten euch auch zusätzliche Kreaturen wie etwa Riesenschildkröten oder Elefanten sowie mehr menschliche Stämme.

Dank der PS5-Hardware soll es zu keinerlei Ladezeiten kommen. Thematisch droht dem postapokalyptischen Amerika der Kollaps, nachdem eine Seuche alles Leben in der Welt in Frage stellt.

