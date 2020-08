PS5: Launch könnte erst nach Xbox Series X-Release erfolgen

Müssen PS5-Fans länger warten?

Sony und Microsoft konnten sich bisher nicht dazu durchringen, für die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X Termine zu nennen. Die Redmonder bestätigten lediglich, dass für die kommende Xbox ein November-Release angedacht ist. Möglich wäre sogar ein Release vor der PS5. Darauf lässt ein aktueller Artikel von VGC schließen.

Die englischsprachige Publikation zitiert Einzelhandels- und Entwicklungsquellen, die darauf hindeuten, dass die Xbox Series X in der ersten Novemberwoche auf den Markt kommen wird. Sony hingegen soll zumindest in Großbritannien für die sieben Tage ab dem 13. November 2020 Marketingausgaben veranschlagt haben, was darauf hindeutet, dass die PS5 zwischen dem 13. und 20. November 2020 ihren Marktstart feiert.

Weltweit simultaner PS5-Launch?

Laut VGC ist noch unklar, ob die PS5 weltweit am selben Tag den Markt erobert oder ob sich Sony dazu entschließt, sie wie bei der PS4 gestaffelt zu vertreiben. Letzteres scheint unwahrscheinlich. Doch logistische Komplikationen, die durch die COVID-19-Pandemie hervorgerufen werden, könnten Sony letztendlich in die Knie zwingen. Im Fall der PS4 musste Europa zwei Wochen länger als Nordamerika warten.

Auch wenn die Herstellung der PS5- und Xbox Series X in vollem Gange ist, befürchten beide Plattformbesitzer laut VGC, dass die Versandkanäle gestört werden könnten, was zu einem begrenzten Angebot in den entscheidenden ersten Wochen führen würde. Allerdings bestehe die Möglichkeit, die Einheiten per Flugzeug zu versenden, was zwar schneller ist, aber natürlich auch mehr kostet.

+++ PS5 und Xbox Series X: Cross-Gen-Spiele beeinträchtigen das Next-Gen-Potential +++

„Das ist der Grund, warum die beiden Unternehmen zögern, genaue Veröffentlichungstermine für die PS5 und Serie X bekannt zu geben, und warum selbst große Einzelhändler und Entwicklungspartner nicht genau wissen, wann sie damit planen sollen“, so VGC zu den aktuellen Unsicherheiten.

Die Dinge können sich schnell ändern

Ähnliche Worte äußerte Christopher Dring, Leiter der B2B-Spieleabteilung von Gamer Network: „Unternehmen warten, bis sie so sicher wie möglich sein können, was sie den Verbrauchern liefern können. Es ist eine komplizierte Zeit. Und sie würden normalerweise eine starke Wette darauf abschließen, dass die PS5 irgendwann Mitte November ankommt. Aber die Dinge können sich sehr schnell ändern.“

Zum Thema

Über eine deutliche Verschiebung der neuen Konsolen wurde in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal spekuliert. Allzu wahrscheinlich ist dieses Szenario aber offenbar nicht: „Wir gehen davon aus, dass Sony und Microsoft die Konsolen der nächsten Generation wie geplant im Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen werden, trotz der vorherigen Unterbrechung der Lieferkette aufgrund von Covid-19“, so Daniel Ahmad, Senior Analyst bei Niko Partners, gegenüber VGC.

+++ PS5 & Xbox Series X: Preis auf Vorbestellerseiten von Best Buy angedeutet +++

Fest steht aber auch: Die Gamescom 2020 läuft seit gestern, wenn auch nur in einer rein digitalen Version. Doch die neuen Konsolen PS5 und Xbox Series X spielen wenige Wochen vor dem voraussichtlichen Marktstart nur eine untergeordnete Rolle.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5