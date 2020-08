PS5 und Xbox Series X: Cross-Gen-Spiele beeinträchtigen das Next-Gen-Potential

Der Termin der PS5 ist noch immer unbekannt.

Microsoft gab vor wenigen Monaten bekannt, dass sämtliche First-Party-Spiele in den kommenden Jahren sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X veröffentlicht werden. Das Unternehmen möchte keinen Spieler zwingen, eine neue Konsole zu kaufen.

Was in der Theorie nach einem lobenswerten Entgegenkommen klingt, könnte sich in der Praxis als Nachteil erweisen. Denn die Befürchtungen, dass die Next-Gen-Versionen von den Fassungen für die aktuelle Generation negativ beeinträchtigt werden, häufen sich.

Auch Ryan McCaffrey von IGN änderte kürzlich seine Meinung. Nach Gesprächen mit nicht näher genannten Personen glaubt er mittlerweile, dass die veraltete Hardware der PS4 und Xbox One die Entwickler daran hindert, zu zeigen, was mit der Hardware der PS5 und Xbox Series X wirklich möglich ist.

„Es war falsch, zu glauben, dass die aktuelle Generation die Next-Gen nicht zurückhält“, so McCaffrey. „Ich habe jetzt mit genug Leuten gesprochen. Es mag für einige Spiele Sinn machen, aber nicht für AAA-Spiele – Systemseller-artige Produktionen mit einem großen Budget. Lasst den Krams für die alte Hardware weg. Ich will sehen, was das neue Zeug kann.“

Auch der Insider Shinobi äußerte sich zu diesem Thema und betonte, dass Spiele immer auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner entwickelt werden:

Games will always be developed with the lowest common denominator. I hate to even approach it negatively, because it’s not honestly. Cross-gen games are fine, but if you want the same experience across the board including lower SKU, you have to design around that feature set.

— Shinobi602 (@shinobi602) August 24, 2020