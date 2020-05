PS5: Keine Cross Gen-Pflicht – Sony möchte die Features der Konsole optimal nutzen

In der kommenden Woche werden die Spiele der PS5 vorgestellt. Mit dabei dürfte das eine oder andere Exklusivprojekt sein.

Microsoft verfolgt beim Übergang in die neue Konsolengeneration einen besonderen Ansatz. Über einen gewissen Zeitraum hinweg sollen die First-Party-Spiele des Unternehmens sowohl für die Xbox One als auch für die Xbox Series X erscheinen. Dabei handelt es sich um Pläne, die Sony nicht mittragen wird. Laut Jim Ryan, Präsident und CEO von Sony Interactive Entertainment, wird es für die PS5 schon sehr früh exklusive First-Party-Spiele geben.

Sony glaubt an Generationen

In einem Gespräch mit Gamesindustry erklärte er: „Wir haben immer gesagt, dass wir an Generationen glauben. Wir glauben, dass wenn man sich die Mühe macht, eine Konsole der nächsten Generation zu erschaffen, diese Funktionen und Vorteile enthalten sollte, die die vorherige Generation nicht bietet.“ Ryans weiterer Aussage zufolge sollten Spiele entwickelt werden, „die diese Funktionen optimal nutzen können“.

Beispielsweise bietet der DualSense-Controller Features, die mit der PlayStation 4 nicht möglich wären. Hinzu kommen weitere Funktionen der PS5, bei der Sony offenbar auf eine ausgeprägte Unterstützung setzt.

„Wir glauben an Generationen. Und seien es nun der DualSense-Controller, 3D-Audio oder die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der SSD… wir denken, dass es Zeit ist, der PlayStation-Community etwas Neues zu geben, etwas anders, das wirklich nur auf PS5 genossen werden kann“, so Ryan weiter.

Zum Thema

Mehr über die Spiele der neuen Generation werden wir in der kommenden Woche erfahren. Am 4. Juni 2020 wird Sony ein Event ausstrahlen, in dem das Unternehmen auf die Next-Gen-Games eingehen wird. Details zur neuen Konsole ansich solltet ihr nicht im großen Umfang erwarten. Erscheinen wird die PlayStation 5 irgendwann in den Wochen vor Weihnachten. Ein Preis wurde bislang nicht genannt.

