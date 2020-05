PS5: Sonys Jim Ryan über den Preis, steigende Entwicklungsbudgets und mehr

Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment.

Heute bestätigte Sony Interactive Entertainment nicht nur, dass uns am 4. Juni 2020 ein ausführlicher Blick auf die Spiele der PS5 ermöglicht wird.

Darüber hinaus plauderte Jim Ryan, CEO von Sony Interactive Entertainment, in einem Interview ausführlich über die PlayStation der neuen Generation. Auf den möglichen Preis der PS5 angesprochen, merkte Ryan an, dass es seinem Unternehmen nicht unbedingt darum gehen wird, mit der PlayStation 5 die günstigere der beiden Next-Generation-Konsolen zu bieten. Stattdessen verfolgt Sony Interactive Entertainment das Ziel, den Kunden für ihre Investition möglichst viel Gegenwert zu bieten.

Videospiel-Industrie könnte von der Corona-Krise profitieren

„Es ist ziemlich logisch, dass die Leute nicht das Geld haben, um auszugehen. Also bleiben sie zu Hause“, so Ryan zur aktuellen Corona-Krise. „Nun, wer weiß, wie diese Rezession aussehen wird. Wie tief sie sein wird und wie lange sie dauern wird. Es kann sein, dass die historischen Vorlagen, die historischen Modelle, die in der Vergangenheit angewendet wurden, in der Zukunft möglicherweise nicht mehr gelten.“

Zum Thema: PS5: Großes Enthüllungs-Event bestätigt – Wir haben den Termin

Zum Preis der PS5 heißt es: „Ich meine damit nicht unbedingt den niedrigsten Preis. Der Gegenwert ist eine Kombination aus vielen Dingen. In unserem Bereich entspricht es den Spielen, es geht um die Anzahl der Spiele, die Tiefe der Spiele, die Breite der Spiele, die Qualität der Spiele, den Preis der Spiele… all diese Dinge und wie sie die Funktionen der Plattform nutzen.“

Die Entwicklungsbudgets könnten steigen

Auch die technischen Möglichkeiten der PS5 beziehungsweise der Hardware der nächsten Generation an sich waren ein Thema, auf das Ryan im Interview angesprochen wurde. Laut Ryan rechnet man bei Sony Interactive Entertainment damit, dass die Entwicklungsbudgets aufgrund der verbesserten Technik und der daraus resultierenden Möglichkeiten weiter ansteigen werden.

Zum Thema: PS5: Jim Ryan verspricht einen „spektakulären globalen Launch“

Ryan führte aus: „Ich denke, in dem Maße, in dem die Technologie es ermöglicht, dass die Grafikseite interessanter und lebensechter wird, werden [die Spiele] […] kapitalintensiver zu produzieren sein. Also ja, wir glauben, dass es wahrscheinlich zu einer Erhöhung der Entwicklungsbudgets kommen wird. Wir sehen dies nicht als massive Erhöhung an, und deshalb möchten wir schneller als je zuvor arbeiten, um eine fruchtbare Installationsbasis bereitzustellen.“

„Für Menschen, die Spiele entwickeln, um Geld zu verdienen. Wenn wir mit einem wahrscheinlichen Anstieg der Entwicklungskosten Schritt halten können, kann die Branche weiter florieren“, heißt es abschließend.

Quelle: GamesIndustry

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5