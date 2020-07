Xbox Series X: Wird von Cross-Gen-Veröffentlichungen nicht zurückgehalten, versichert Microsoft

Auch wenn die Spiele der Xbox Series X im ersten Jahr nach dem Launch der Konsole in einer Cross-Generation-Fassung auch für die Xbox One-Familie erscheinen, soll die Xbox Series X laut Microsoft von den älteren Konsolen nicht zurückgehalten werden. Dies versicherte Microsofts Phil Spencer in einem Interview.

Die Xbox Series X erscheint im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

Bereits vor einer ganzen Weile gab Microsoft bekannt, dass die Spiele der Xbox Series X im ersten Jahr nach dem Launch der Konsole und somit bis etwa Ende 2021 im Cross-Generation-Format veröffentlicht werden.

Dies bedeutet in der Praxis, dass auch die Xbox One, die Xbox One S und die Xbox One X mit entsprechenden Umsetzungen bedacht werden. Nachdem viele Spieler in den letzten Monaten die Befürchtung äußerten, dass die Spiele der Xbox Series X durch diese Veröffentlichungspolitik technisch ausgebremst werden könnten, ging Microsofts Phil Spencer in einem Interview auf dieses Thema ein und versuchte, die Befürchtungen der Spieler zu zerstreuen.

Spencer zieht einen Vergleich mit dem PC

„Ehrlich gesagt ist Zurückhalten ein Meme, das von Leuten erstellt wird, die zu sehr in den Geräte-Wettbewerb verstrickt sind. Ich schaue nur auf Windows“, so Spencer. „Die leistungsstärkste Version mit der höchsten Wiedergabetreue ist die PC-Version. Sie können sogar sehen, dass bei einigen unserer First-Party-Konsolen-Spielen, die den Weg auf den PC finden, und selbst bei unseren Mitbewerbern, die reichhaltigste Version die PC-Version ist. Das PC-Ökosystem ist jedoch in Bezug auf Hardware am vielfältigsten, wenn man an die CPUs und GPUs der vergangenen Jahre denkt, die es gibt.“

Und weiter: „Ja, jeder Entwickler wird eine Linie finden und sagen, dass dies die Hardware ist, die ich unterstützen werde, aber die Vielfalt der Hardwareauswahl auf dem PC hat die PC-Spiele mit der höchsten Wiedergabetreue auf dem Markt nicht zurückgehalten. Die PC-Spiele mit der höchsten Wiedergabetreue konkurrieren mit allem, was jemals jemand in Videospielen gesehen hat. Diese Idee, dass Entwickler nicht wissen, wie man Spiele, Spiele-Engines oder Ökosysteme erstellt, die auf einer Reihe von Hardware funktionieren… Der PC ist ein Beispiel dafür, dass man damals falsch liegt.“

Xbox Series X sorgt für ein neues Spielerlebnis

„Wir veröffentlichen in diesem Jahr die Xbox Series X“, führte Spencer aus. „Zuhause spiele ich auf ihr jeden Tag und es unterscheidet sich vom Spielen auf der Xbox One X. Wir sollten die Arbeit, die mit der SSD läuft, und die Arbeit, die mit Audio läuft, begrüßen, um einige ausgewählte Bereiche, auf die sich auch Jim [Ryan], Mark [Cerny] und [PlayStation] konzentrieren, hervorzuheben.“

„Wir sollten die Ladezeiten und die Wiedergabetreue von Szenen sowie die Framerate und die Eingangslatenz und all diese Dinge, auf die wir uns bei der nächsten Generation konzentriert haben, begrüßen. Das sollte aber nicht ausschließen, dass Menschen spielen können. Das ist unser Punkt. Wie schaffen wir ein Ökosystem, in dem wir Ihnen eine Möglichkeit geben, ein Xbox-Spiel zu spielen, wenn Sie es spielen möchten?“, heißt es abschließend.

Die Xbox Series X erscheint genau wie die PS5 im diesjährigen Weihnachtsgeschäft.

