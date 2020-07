PS5 & Xbox Series X: Werden sich grafisch vorerst nicht von PS4 und Xbox One absetzen, meint Epic Games

Die PS5 und die Xbox Series X erscheinen im Weihnachtsgeschäft.

In einem aktuellen Interview wiesen die Verantwortlichen von Epic Games kürzlich darauf hin, dass sie mit der Unreal Engine 5 ambitionierte Pläne verfolgen.

So soll den Entwicklern auf den beiden Next-Generation-Konsolen Xbox Series X beziehungsweise PS5 die Möglichkeit geboten werden, Videospiele in Filmqualität zu erschaffen. Geht es nach Epic Games’ Nick Penwarden, dann werden sich zukünftige Besitzer der beiden Next-Gen-Systeme in den ersten Monaten nach dem Launch allerdings mit der Tatsache arrangieren müssen, dass sich die Grafik der Spiele nicht spürbar von dem abheben wird, was aktuell auf der PS4 und der Xbox One geboten wird.

Die Unreal Engine 5 soll den Unterschied machen

„Wann werden Sie aus Sicht eines Entwickleringenieurs wirklich eine Hardware sehen, die vollständig ausgenutzt ist? Sie sehen erst gegen Ende der Generation, was wirklich möglich ist. Wird man sehen, wie die PS5 von den ersten Dingen, die auf ihr versucht werden, ausgenutzt wird?“, führte Penwarden aus. „So etwas wird nicht passieren. Ich denke nicht, dass man keinen Unterschied sehen wird. Du wirst von anderen Studios einige sehr coole Sachen mit der Unreal Engine 4 auf der nächsten Generation sehen.“

Und weiter: „Und dann gibt es bei der Unreal Engine 5 eine Schrittfunktion: Sobald die Leute diese in die Hände bekommen, sehen Sie statt eines allmählichen Anstiegs einen großen Sprung. Ich glaube nicht, dass es in der ersten Phase der Konsole eine Wüste mit nicht besonders gut aussehenden Dingen geben wird. Was wir in der Demo in Bezug auf die visuelle Wiedergabetreue sowie die Größe mit der Unreal Engine 3 erstellten Spielwelten zeigen können, wird den Unterschied zwischen dem, was heute möglich ist und dem, was morgen möglich ist, repräsentieren.“

Die Xbox Series X und die PS5 erscheinen im diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Konkrete Preise und Termine wurden bisher leider nicht genannt.

