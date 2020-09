NieR Replicant: Alterseinstufung aufgetaucht – Weitere Details in Kürze?

"NieR": Der Rollenspiel-Klassiker bekommt ein Remaster spendiert.

Im März dieses Jahres gab Square Enix bekannt, dass hinter verschlossenen Türen mit den Arbeiten an einem Remaster zum 2010 veröffentlichten Rollenspiel-Klassiker „NieR Replicant“ begonnen wurde.

Abgesehen von der Tatsache, dass das Remaster zu „NieR Replicant“ anlässlich des zehnten Geburtstags der Marke entsteht und im Vergleich mit dem Original verschiedene kleine Neuerungen spendiert bekommt, hielt sich Square Enix in den vergangenen Wochen leider ziemlich bedeckt. Aktuellen Berichten zufolge könnten allerdings schon in Kürze neue Details und Eindrücke folgen.

Darauf deutet zumindest eine kürzlich aufgetauchte Alterseinstufung zu „NieR Replicant“ hin, die in Taiwan entdeckt wurde. Dass das Remaster mit einer entsprechenden Einstufung versehen wurde, deutet darauf hin, dass die Entwicklungsarbeiten recht weit fortgeschritten sind und die Veröffentlichung neuer Informationen nur noch eine Frage der Zeit ist.

Möglicherweise werden in den nächsten Wochen also weitere Details zu den Neuerungen und Geheimnissen genannt, mit denen das Remaster von „NieR Replicant“ für frischen Wind sorgen soll. Anfang Juni äußerte sich der verantwortliche Produzent Yosuke Saito dahingehend folgendermaßen: „Es gibt da einfach so viele Geheimnisse, zu denen ich nichts sagen kann. Auf jeden Fall kann man sich darauf freuen. Ich denke, auch wenn die Geschichte dieselbe ist, sollte man etwas ganz anderes fühlen, wenn es mit voller Sprachausgabe erzählt wird.“

Sollten sich weitere Details zum Remaster von „NieR Replicant“ ergeben, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

