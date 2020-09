Dreams: Creative-Director Alex Evans verlässt die Videospiel-Industrie

"Dreams ist exklusiv für die PS4 erhältlich.

In den vergangenen Jahren machte sich Alex Evans unter anderem als verantwortlicher Creative-Director hinter dem vielseitigen Level-Baukasten „Dreams“ einen Namen.

Wie Evans via Twitter bestätigte, wird es sich bei „Dreams“ um das vorerst letzte Gaming-Projekt handeln, an dem er arbeitet. So entschloss er sich dazu, sowohl das für „Dreams“ verantwortliche Entwicklerstudio Media Molecule als auch die Videospiel-Industrie an sich zu verlassen. Eigenen Angaben zufolge entschloss sich Evans zu diesem Schritt, um sich neuen Herausforderungen stellen zu können.

Dreams befindet sich in guten Händen

„Hallo! Vor ein paar Monaten habe ich den Lockdown für eine inspirierte Seelensuche genutzt und mich dazu entschlossen, von einem ‚Dreams Dev‘ zu einem ‚Dreams Fan‘ zu werden. Ich mache eine Pause von der Spiele-Entwicklung. Eine Karriere, die ich genießen konnte, seit ich ein 15-jähriger war. Media Molecule ist ein wunderbarer Ort. Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders Spiele zu machen. Aber ich fragte mich, was ein alter Knochen wie ich auf dieser Welt sonst noch tun könnte“, so Evans.

Und weiter: „Ich bin schon so lange in der Gamedev-Blase, dass ich noch nicht sicher bin, was für jemanden wie mich da draußen als nächstes kommt. Für alle, die sich Sorgen um Dreams machen – macht das nicht. Was Media Molecule aktuell mit Dreams macht, wird euch den Atem rauben. Auch wenn ich euch alle vermissen werde, werde ich euch von der Seitenlinie aus zujubeln.“

„Dreams“ ist aktuell exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich. Auf kurz oder lang könnten laut Media Molecule jedoch Umsetzungen auf andere Plattformen folgen. Hiermit dürft in erster Linie wohl die PlayStation 5 gemeint sein.

