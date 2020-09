Roller Champions: Erscheint Anfang 2021 für die Konsolen und den PC – Neuer Trailer

Ubisoft und Ubisoft Montreal haben einen offiziellen Erscheinungszeitraum für das kompetitive Multiplayer-Spiel „Roller Champions“ für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch, den PC und Mobile-Geräte bekanntgegeben. Demnach soll die Spieler ab Anfang 2021 Runden drehen und Punkte erzielen können.

Ab auf die Bahn

In „Roller Champions“ treten zwei Teams aus je drei Spielern gegeneinander an, wobei die Regeln sehr einfach sind. Man schnappt sich den Ball, läuft mit ihm eine komplette Runde und erzielt Punkte. Wenn man zusätzliche Runden abschließt, ehe man ein Tor erzielt, kann man auch mehr Punkte erhalten. Nach jeder Partie erhält man auch neue Fans, kann den eigenen Charakter anpassen und den Fans neue Jubelanimationen bieten.

Von offizieller Seite heißt es zum Spiel: „Erschaffe deinen eigenen Champion und präsentiere deinen Stil in der Arena. Erlebe das spannende und elektrifizierende Gameplay, während du epische Tore erzielst und deinen Weg vom Straßensportler in die Arenen gehst. Skate in die Arena und tritt in temporeichen Matches 3 gegen 3 an, um dir einen Ruf als Sportler zu verdienen! Gleite von Wand zu Wand, um Gegnern auszuweichen, oder hau sie einfach um – perfektioniere dein Technik und werde zu dem Champion, der du immer schon sein solltest!“

Mehr zum Thema: Roller Champions – Rocket League auf Skates? Massig neues Gameplay veröffentlicht

Damit man noch einmal einen Eindruck von „Roller Champions“ erhält, haben die Verantwortlichen auch einen neuen Trailer bereitgestellt.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Roller Champions