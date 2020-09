NieR: Square Enix wird in Kürze neue Informationen zur Reihe enthüllen

In wenigen Wochen wird die Tokyo Game Show Online stattfinden und einen Blick auf die kommenden Spiele der japanischen Entwickler gewähren. Unter anderem wird der Publisher Square Enix auch neue Informationen zur „NieR“-Reihe enthüllen. Zu diesem Anlass wurden zwei Livestreams angekündigt, die im Rahmen der digitalen Messe veranstaltet werden.

Yoko Taro, Takahisa Taura und weitere Mitarbeiter sind mit von der Partie

Am 24. September 2020 um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit wird das “NieR TGS 2020 Special Programming: The ‘We Have a Decent Amount of New Info’ Special” stattfinden, während am 26. September 2020 um 15 Uhr das “NieR Staff Talk: The ‘Mostly No New Information’ Special” folgen wird.

Im ersten Livestream sollen neue Informationen zu dem Remake von „NieR Replicant“, dem Mobile-Titel „NieR Re[in]carnation“ sowie „NieR: Automata“ enthüllt werden, wobei die Übertragung bereits vorab aufgenommen und mit englischen Untertiteln versehen wird. Der zweite Livestream wird nur wenige weitere Informationen zu den Ankündigungen der ersten Veranstaltung zu bieten haben. Bei Interesse kann man die Livestreams über YouTube (#1, #2) und Twitch verfolgen.

Mehr zum Thema: NieR Replicant – Mehr als nur ein Remaster – Frische Details zur Neuauflage

Selbstverständlich werden wir euch auf dem Laufenden halten, sobald neue Informationen zu den kommenden „NieR“-Projekten enthüllt werden. Möglicherweise erhalten wir endlich einen Erscheinungstermin zum „NieR Replicant“-Remake, das laut bisherigen Informationen noch in diesem Jahr erscheinen soll.

Quelle: Gematsu

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu NieR Replicant