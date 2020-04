NieR Replicant: Mehr als nur ein Remaster – Frische Details zur Neuauflage

Das Remaster von "NieR Replicant" erscheint unter anderem für die PS4.

Vor ein paar Tagen kündigte Square Enix die laufenden Arbeiten an der Remastered-Fassung des Rollenspiels „NieR Replicant“ auch offiziell an.

Wie unter anderem bekannt gegeben wurde, entsteht die Neuauflage beim japanischen Entwicklerstudio Toylogic. In der aktuellen Ausgabe der Famitsu nannte der verantwortliche Director Yoko Taro weitere Details und versprach, dass wir uns auf weitaus mehr als nur ein simples Remaster freuen dürfen. So wurde „NieR Replicant“ beispielsweise so überarbeitet, dass es auch Fans von „NieR Automata“ anspricht.

Aus diesem Grund wirken ausgewählte Köpfe von PlatinumGames am Remaster von „NieR Replicant“ mit. Laut Taro wird das Ziel verfolgt, das Gameplay in der Neuauflage so zu optimieren, dass sich das Geschehen ausgefeilter anfühlt. Die Kameraperspektive wird dabei die gleiche bleiben. Auch die Synchronsprecher des originalen „NieR“ sind wieder mit von der Partie – zumindest bei den wichtigsten Charakteren des Abenteuers.

Allerdings werden die Dialoge für das Remaster neu aufgenommen. Weiter heißt es, dass sich auch an der Geschichte von „NieR Replicant“ etwas ändern könnte. Laut Taro besteht nämlich die Möglichkeit, dass Rollenspiel nicht nur neue Charaktere spendiert bekommt. Zudem könnte ein komplett neues Ende auf die Spieler warten. Spruchreif ist dahingehend aber offenbar noch nichts.

Unklar ist leider weiterhin, wann die Neuauflage zu „NieR Replicant“ veröffentlicht werden soll.

YokoTaro FINALLY dropped new NieR Replicant infos!

-It’s „much more“ than a remaster

-Gameplay has been reworked to please Automata fans

-PlatinumGames staff helping

-They want everything to feel „new“ and more polished

-Camera work stays the same

-New VAs performances pic.twitter.com/9bJXxcH2ZU

— ✨ Storm Yorha ✨ (@StormYorha) April 28, 2020